 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Ноября

21 Ноября

Популярное

В Улан-Удэ подвели итоги антитабачного конкурса рисунков

В Улан-Удэ подвели итоги антитабачного конкурса рисунков
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ
Работы победителей будут использоваться для средств наглядной агитации

21 ноября В Улан-Удэ прошло подведение итогов городского конкурса «Мир без табачного дыма». В детской художественной школе имени Р.С. Мэрдыгеева состоялась церемония награждения участников и победителей конкурса. В церемонии награждения приняли участие медицинский психолог отдела профилактики республиканского наркодиспансера Ольга Доржиева и главный специалист комитета по культуре администрации города Андрей Имедеев.

Мероприятие проводилось с 28 октября по 8 ноября. В конкурсе приняли участие юные художники художественных отделений детских школ искусств г. Улан-Удэ. На конкурс было представлено 94 работы, возраст участников от 8 до 17 лет. Работы оценивались по трём возрастным категориям: 8-10 лет, 11-13 лет и 14-17 лет.

Победители в номинации «1 возрастная категория 8-10 лет»:
1 место – Кокорина Валерия 10 л. (ДШИ №14),
2 место – Викторов Дмитрий 10 л. (ДШИ №14),
3 место – Эрдынеева Сэмжин 10 л. (ДШИ №14).

Победители в номинации «2 возрастная категория 11-13 лет»:
1 место – Майга Кадидя 13 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева),
2 место – Ануфриева Софья 13 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева),
3 место – Поломошнов Игорь 12 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева).

Победители в номинации «3 возрастная категория 14-17 лет»:
1 место – Цыбендоржиева Аяна 16 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева),
2 место – Никулина Даша 14 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева),
3 место – Дю Ангелина 15 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева).

Дополнительно отмечены 5 работ в номинации «Креативный подход»: Мингалёва Алина, 13 л. (ДШИ №14), Поплевина Аня 13 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева), Малинина Софья 12 л. (ДШИ №9), Мункуева Светлана 12 л. (ДШИ №14), Нестерова Елена 11 л. (ДШИ №10).

Жюри конкурса отметило, что работы детей отличаются большой креативностью. Республиканский наркологический диспансер будет использовать работы победителей для средств наглядной агитации по профилактике табакокурения и издания новых тематических проспектов, буклетов и плакатов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ.
конкурс дети Улан-Удэ курение школа искусств наркологический диспансер
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ подвели итоги антитабачного конкурса рисунков
В Улан-Удэ подвели итоги антитабачного конкурса рисунков
Общество, 22.11.2019
Работы победителей будут использоваться для средств наглядной агитации
Байкальская горнолыжница успешно выступила на кубке Европы
Байкальская горнолыжница успешно выступила на кубке Европы
Общество, 22.11.2019
Также у неё 2 «серебра» международных соревнований в Нидерландах
В Бурятии отметят день создания Селенгинского 41-го пехотного полка
В Бурятии отметят день создания Селенгинского 41-го пехотного полка
Общество, 22.11.2019
Для гостей праздника устроят исторический парад, ярмарку и бал
Забайкалка победила на национальном чемпионате «Абилимпикс»
Забайкалка победила на национальном чемпионате «Абилимпикс»
Общество, 22.11.2019
Воспитанница Урульгинской коррекционной школы выиграла компетенцию «Вязание крючком»
В Улан-Удэ презентуют проект о детях войны
В Улан-Удэ презентуют проект о детях войны
Общество, 22.11.2019
Ветеранам, студентам и школьникам представят биобиблиографический каталог
Иркутянин стал призёром кубка мира по пулевой стрельбе
Иркутянин стал призёром кубка мира по пулевой стрельбе
Общество, 22.11.2019
Соревнования проходят в городе Путянь в Китае
В Бурятии простятся с заслуженным тренером Львом Бобровым
В Бурятии простятся с заслуженным тренером Львом Бобровым
Общество, 22.11.2019
Прощание со Львом Викторовичем состоится 23 ноября в Одигитриевском соборе Улан-Удэ
В Улан-Удэ пройдёт турнир по Counter Strike
В Улан-Удэ пройдёт турнир по Counter Strike
Общество, 22.11.2019
Кибертурнир соберёт 24 команды
Скончалась доцент Иркутского госуниверситета
Скончалась доцент Иркутского госуниверситета
Общество, 22.11.2019
22 ноября после продолжительной болезни ушла из жизни Галина Викторовна Васильева, доцент Иркутского госуниверситета
Художник из Бурятии занял наибольшее число призовых мест в Москве
Художник из Бурятии занял наибольшее число призовых мест в Москве
Общество, 22.11.2019
Владимир Шелковников победил на Российской неделе искусств
Жительница Бурятии родила четверняшек
Жительница Бурятии родила четверняшек
Общество, 22.11.2019
Малыши родились в пятницу
Сельская библиотека в Бурятии отметила 125-летие
Сельская библиотека в Бурятии отметила 125-летие
Общество, 22.11.2019
Библиотека была основана в 1829 году на паевые взносы сельчан
В Улан-Удэ чествовали лучших матерей Бурятии
В Улан-Удэ чествовали лучших матерей Бурятии
Общество, 22.11.2019
50 женщинам вручили благодарственные письма главы Бурятии и ценные подарки. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Иркутянка стала участницей телепроекта «Дом-2»
Иркутянка стала участницей телепроекта «Дом-2»
Общество, 22.11.2019
Катя Скалон уже «строит любовь» с одним из участников проекта

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^