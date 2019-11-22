В Улан-Удэ подвели итоги антитабачного конкурса рисунков

Общество, Фото: пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ

Работы победителей будут использоваться для средств наглядной агитации



21 ноября В Улан-Удэ прошло подведение итогов городского конкурса «Мир без табачного дыма». В детской художественной школе имени Р.С. Мэрдыгеева состоялась церемония награждения участников и победителей конкурса. В церемонии награждения приняли участие медицинский психолог отдела профилактики республиканского наркодиспансера Ольга Доржиева и главный специалист комитета по культуре администрации города Андрей Имедеев.



Мероприятие проводилось с 28 октября по 8 ноября. В конкурсе приняли участие юные художники художественных отделений детских школ искусств г. Улан-Удэ. На конкурс было представлено 94 работы, возраст участников от 8 до 17 лет. Работы оценивались по трём возрастным категориям: 8-10 лет, 11-13 лет и 14-17 лет.



Победители в номинации «1 возрастная категория 8-10 лет»:

1 место – Кокорина Валерия 10 л. (ДШИ №14),

2 место – Викторов Дмитрий 10 л. (ДШИ №14),

3 место – Эрдынеева Сэмжин 10 л. (ДШИ №14).



Победители в номинации «2 возрастная категория 11-13 лет»:

1 место – Майга Кадидя 13 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева),

2 место – Ануфриева Софья 13 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева),

3 место – Поломошнов Игорь 12 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева).



Победители в номинации «3 возрастная категория 14-17 лет»:

1 место – Цыбендоржиева Аяна 16 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева),

2 место – Никулина Даша 14 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева),

3 место – Дю Ангелина 15 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева).



Дополнительно отмечены 5 работ в номинации «Креативный подход»: Мингалёва Алина, 13 л. (ДШИ №14), Поплевина Аня 13 л. (ДХШ им. Р.С. Мэрдыгеева), Малинина Софья 12 л. (ДШИ №9), Мункуева Светлана 12 л. (ДШИ №14), Нестерова Елена 11 л. (ДШИ №10).



Жюри конкурса отметило, что работы детей отличаются большой креативностью. Республиканский наркологический диспансер будет использовать работы победителей для средств наглядной агитации по профилактике табакокурения и издания новых тематических проспектов, буклетов и плакатов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ.

