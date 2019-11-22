В Улан-Удэ пройдёт Подиум 50+

На подиум выйдут модели старше 50 лет



24 ноября в Улан-Удэ, в ТРЦ «Пионер» состоится международный шоу-показ «Подиум 50+. Старший возраст – десерт жизни». На подиум выйдут пенсионерки. Они вовсю готовятся к показу, оттачивая красивую походку.



Организаторы сообщают, что международный межпоколенческий Подиум 50+ - первый в России.



Участники Подиума: группы «Леди Шик», «Гоёмсуу», вокальная группа «Камертон», дети и юноши из модельного агентства «Арт Подиум», музыкальная группа старшего возраста «Ахмадын Жавхаа» из некоммерческой организации Монголии «Ахмадаа Дээдлэх Тов».



В программе: танцевальное шоу-показ от групп «Леди Шик», «Гоёмсуу», дефиле – показ мод «Мы и внуки». Состоятся концертные номера от гостей из Монголии и участников.



Вход бесплатный.









