В Бурятии простятся с заслуженным тренером Львом Бобровым

Прощание со Львом Викторовичем состоится 23 ноября в Одигитриевском соборе Улан-Удэ
21 ноября ушёл из жизни заслуженный работник физической культуры России, заслуженный тренер, воспитавший плеяду мастеров спорта, Лев Викторович Бобров.
По информации пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ, большую часть своей жизни Лев Викторович отдал Улан-Удэнскому колледжу железнодорожного транспорта. Он принимал активное участие в строительстве спортивного зала, стадиона и бассейна колледжа. Ежегодно в учебном заведении проводятся соревнования по лёгкой атлетике на призы Льва Викторовича.
Прощание со Львом Викторовичем Бобровым состоится завтра, 23 ноября, с 10 до 12 в Одигитриевском соборе города Улан-Удэ.
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