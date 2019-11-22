В Улан-Удэ пройдут гала-концерт и выставка «Творчество без границ»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Смотр-конкурс разножанровый и охватывает все возрастные категории



В международный день инвалидов в Улан-Удэ состоятся гала-концерт и выставка конкурса «Творчество без границ».



На конкурс поступило более 70 заявок от специальных коррекционных общеобразовательных школ, общественных организаций, любительских объединений.



- Смотр-конкурс разножанровый и охватывает все возрастные категории. Участники заключительного этапа смотра покажут свои таланты в области художественного творчества на большом концерте и выставке изобразительного и декоративно-прикладного творчества, - сообщили в Республиканском центре народного творчества.



Гала-концерт республиканского смотра-конкурса народного художественного творчества «Творчество без границ» состоится 3 декабря в центре социального обслуживания населения «Доверие» в 13 часов.



Выставка начнёт работу с 12:00 часов.





