Смотр-конкурс разножанровый и охватывает все возрастные категории
В международный день инвалидов в Улан-Удэ состоятся гала-концерт и выставка конкурса «Творчество без границ».
На конкурс поступило более 70 заявок от специальных коррекционных общеобразовательных школ, общественных организаций, любительских объединений.
- Смотр-конкурс разножанровый и охватывает все возрастные категории. Участники заключительного этапа смотра покажут свои таланты в области художественного творчества на большом концерте и выставке изобразительного и декоративно-прикладного творчества, - сообщили в Республиканском центре народного творчества.
Гала-концерт республиканского смотра-конкурса народного художественного творчества «Творчество без границ» состоится 3 декабря в центре социального обслуживания населения «Доверие» в 13 часов.
Выставка начнёт работу с 12:00 часов.
В Улан-Удэ пройдут гала-концерт и выставка «Творчество без границ»
Общество, Фото:
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