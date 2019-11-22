Появился первый в городе школьный стадион в городе, оборудованный двойной полосой препятствия
В школах №8 и №9 Улан-Удэ появились новые стадионы. Теперь здесь есть футбольное поле с искусственным покрытием и прорезиненные беговые дорожки, сообщает управление по информационной политике города.
Средства были выделены в этом году в рамках единой дальневосточной субсидии. Стоимость капитального ремонта стадиона школы №9 составила более 9 млн рублей, № 8 – более 10 млн рублей. Техническая приёмка объектов состоялась 12 и 13 ноября.
По всему периметру спортивных комплексов смонтировано освещение. В школе №9 построены ограждения и подпорные стенки из бетонных блоков. В школе №8 стадион дополнительно оборудован ямой для прыжков и двумя полосами препятствия.
По словам директора школы №8 Оксаны Грязновой, теперь у них единственный школьный стадион в городе, оборудованный двойной полосой препятствия для занятий физическими упражнениями. Новое спортивное сооружение позволит готовить учеников старших классов к службе в рядах российской армии.
В марте 2019 года подкомиссия под председательством зампреда правительства России – полпреда президента страны в ДФО Юрия Трутнева одобрила план социального развития центров экономического роста Бурятии («единая» субсидия). В него изначально были включены 73 мероприятия. Позже план был дополнен ещё 19 мероприятиями. Общая сумма финансирования региона – почти 6,8 млрд рублей.
В двух улан-удэнских школах появились новые стадионы
Общество, Фото:
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