В Улан-Удэ презентуют проект о детях войны

Ветеранам, студентам и школьникам представят биобиблиографический каталог



26 ноября в Улан-Удэ пройдёт презентация биобиблиографического каталога «Дети войны» и заключительный тур конкурса «Дети войны: о прошлом для будущего», посвящённого 75-летию Победы. Мероприятия состоятся в 10 часов в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова.



На презентации каталога будут присутствовать студенты и школьники, представители Советов ветеранов, БРО «Дети войны». Также гостям мероприятия покажут музыкальные номера и видеосюжеты о вкладе Бурятии в Победу.



Презентация проводится библиотекой имени И.К. Калашникова и благотворительным фондом «Газета «Судьба» в рамках грантового конкурса министерства спорта и молодёжной политики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



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