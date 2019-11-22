Ветеранам, студентам и школьникам представят биобиблиографический каталог
26 ноября в Улан-Удэ пройдёт презентация биобиблиографического каталога «Дети войны» и заключительный тур конкурса «Дети войны: о прошлом для будущего», посвящённого 75-летию Победы. Мероприятия состоятся в 10 часов в центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова.
На презентации каталога будут присутствовать студенты и школьники, представители Советов ветеранов, БРО «Дети войны». Также гостям мероприятия покажут музыкальные номера и видеосюжеты о вкладе Бурятии в Победу.
Презентация проводится библиотекой имени И.К. Калашникова и благотворительным фондом «Газета «Судьба» в рамках грантового конкурса министерства спорта и молодёжной политики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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В Улан-Удэ презентуют проект о детях войны
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