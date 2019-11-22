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Юные шахматисты Бурятии завоевали 29 медалей первенства ДФО

Юные шахматисты Бурятии завоевали 29 медалей первенства ДФО
Общество, 
12 шахматистов будут представлять Бурятию на первенстве России в Сочи

С 1 по 15 ноября во Владивостоке прошло первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам среди детей в семи возрастных категориях. Бурятию представляло рекордное количество детей – 87 юных шахматистов, что говорит о небывалой популярности шахмат в республике.

Наибольшее количество медалей принесли ученики шахматной школы международного гроссмейстера Инны Ивахиновой - 21 медаль, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

В первенстве до 13 лет по классическим шахматам весь пьедестал завоевали представители Бурятии: 1 место у Романа Сымбелова, второе у Алдара Тыхеева, на третьем месте Роман Грехов.

Роман Сымбелов также стал серебряным призёром в блиц, Алдар на третьем месте в быстрые шахматы. Победителем в быстрые шахматы стал Батор Жамбалов, а в блиц Сыжип Дармаев.

Среди мальчиков до 11 лет очень сильную игру показал 8-летний Богданов Богданов, завоевавший все три медали: 3 место в классические шахматы и блиц, 1 медаль в быстрые.

Среди девочек до 11 лет в классику 3 место заняла Сойжин Базыржапова, в быстрые на 2 месте 7-летняя Соня Унгаева. Среди девочек до 13 лет 3 медали завоевала Номина Даримаева - два золота в быстрые и блиц, серебро в классику. На третьем месте в классику Вика Будаева.

Среди девочек до 15 лет весь пьедестал в блиц опять у представителей Бурятии золото - Сойжина Комиссарова, серебро - Дарима Саргаева, Маша Хамнуева. Сойжина завоевала две золотые медали и стала четвёртой в классику, Дарима на втором месте в классику.

В категории мальчиков до 15 лет не было равных Тамерлану Чындыгыр, уже за тур до конца он обеспечил себе золото в блиц и быстрые, в классику стал третьим.

Два золота в быстрые и блиц принёс Бурятии Влад Добшинов в категории до 17 лет.

По итогам классических шахмат 12 человек будут представлять Бурятию на первенстве России в Сочи в апреле 2020 года. Также прибавится чемпион России и мира этого года Эрдэм Хубукшанов.
первенство ДФО спорт шахматы
 
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