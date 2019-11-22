Зрителям представили оперные арии, романсы и песни. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Накануне, 21 ноября, на сцене Бурятского театра оперы и балета прошёл гала-концерт звёзд-солистов Приморской сцены Мариинского театра. В программу вечера вошли самые популярные номера в исполнении артистов: оперные арии, романсы и песни русских и зарубежных композиторов.
Улан-удэнцы остались в восторге от выступлений, отмечая, что концерт получился великолепным, и они «готовы слушать и слушать именитых певцов».
На концерте исполнили композиции солисты Ольга Жарикова (сопрано), Лилия Кадникова (сопрано), Анастасия Кикоть (сопрано), Елизавета Сенаторова (сопрано), Мария Суздальцева (сопрано), Лаура Бустаманте (меццо-сопрано), Ирина Колодяжная (меццо-сопрано), Илья Астафуров (тенор), Алексей Костюк (тенор), Роман Крукович (тенор), Евгений Мизин (тенор), Мэргэн Санданов (тенор), Алексей Смирнов (тенор), Алексей Бублик (баритон), Вячеслав Васильев (баритон), Марат Мухаметзянов (баритон), Евгений Плеханов (бас).
Также выступили симфонический оркестр и хор Приморской сцены Мариинского театра. Дирижёр – Павел Смелков.
Гастроли учреждения завершатся сегодня оперой «Тоска».
Как сообщал «Байкал-Daily», с 18 по 22 ноября в столице Бурятии проходят гастроли Приморской сцены Мариинского театра. В Улан-Удэ они представили зрителям оперы: «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова, «Тоска» Джакомо Пуччини, «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти (в концертном исполнении), и гала-концерт.
В Улан-Удэ прошёл гала-концерт артистов Приморской сцены Мариинского театра
Общество, Фото:
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