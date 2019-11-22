Водителям Бурятии пока не нужно стоять в очереди за справкой

Минздрав России изменил сроки оформления справки на наркозависимость и хронический алкоголизм. Приказ об этом был опубликован вчера вечером на официальном сайте министерства. В нём говорится, что новые правила вступят в силу с 1 июля 2020 года.
- Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой в связи с обеспокоенностью граждан принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и зарегистрирован. Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, - говорится в сообщении министерства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ и других городах России водители выстраивались в километровые очереди, чтобы успеть получить справку по старым правилам. Главный врач наркодиспансера Бурятии Андрей Михеев даже обратился к гражданам с извинениями.
«Коллектив республиканского наркодиспансера и я лично приносим свои извинения за неудобства, связанные с увеличением количества обращений за медицинским осмотром для допуска к вождению транспортного средства.
Ажиотаж среди водителей вызван тем, что по новым правилам при получении или обновлении прав необходимо будет сдать мочу и кровь для исследования на наркотические и психотропные вещества и биомаркеры хронического алкоголизма. Это в разы увеличит стоимость. В отдельных регионах называлась сумма до 6 тысяч рублей. В Бурятии уточняли, что стоимость справки наркологического диспансера увеличится до 3900 рублей.
Президент страны Владимир Путин резко высказался о планах ввести новый порядок медосмотра для водителей. Сюжет на эту темы вышел в эфире программы «Сегодня» на НТВ.
- Чушь какая-то просто. У нас минимальный уровень оплаты труда 11 283 рубля. Такую зарплату получают три миллиона двести восемьдесят человек. Старенькая машинюшка какая-нибудь. И чего? Они должны будут отдать ползарплаты своей? – прокомментировал президент.