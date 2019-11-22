 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Ноября

21 Ноября

Популярное

Водителям Бурятии пока не нужно стоять в очереди за справкой

Водителям Бурятии пока не нужно стоять в очереди за справкой
Общество, 
После того, как Владимир Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра, минздрав отсрочил его введение

Минздрав России изменил сроки оформления справки на наркозависимость и хронический алкоголизм. Приказ об этом был опубликован вчера вечером на официальном сайте министерства. В нём говорится, что новые правила вступят в силу с 1 июля 2020 года.

- Министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой в связи с обеспокоенностью граждан принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и зарегистрирован. Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, - говорится в сообщении министерства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ и других городах России водители выстраивались в километровые очереди, чтобы успеть получить справку по старым правилам. Главный врач наркодиспансера Бурятии Андрей Михеев даже обратился к гражданам с извинениями.

«Коллектив республиканского наркодиспансера и я лично приносим свои извинения за неудобства, связанные с увеличением количества обращений за медицинским осмотром для допуска к вождению транспортного средства.

После получения приказа Минздрава России, администрацией диспансера было принято решение об извещении населения республики через социальные сети, об изменениях в порядок выдачи заключения и значительном повышении стоимости. Данное решение было обусловлено низкой платежеспособностью большинства наших жителей. Думаю, что решение об извещении было правильным и прошу с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», - говорилось в обращении главврача.

Ажиотаж среди водителей вызван тем, что по новым правилам при получении или обновлении прав необходимо будет сдать мочу и кровь для исследования на наркотические и психотропные вещества и биомаркеры хронического алкоголизма. Это в разы увеличит стоимость. В отдельных регионах называлась сумма до 6 тысяч рублей. В Бурятии уточняли, что стоимость справки наркологического диспансера увеличится до 3900 рублей.

Президент страны Владимир Путин резко высказался о планах ввести новый порядок медосмотра для водителей. Сюжет на эту темы вышел в эфире программы «Сегодня» на НТВ.

- Чушь какая-то просто. У нас минимальный уровень оплаты труда 11 283 рубля. Такую зарплату получают три миллиона двести восемьдесят человек. Старенькая машинюшка какая-нибудь. И чего? Они должны будут отдать ползарплаты своей? – прокомментировал президент.


Он предложил вводить изменения постепенно и поэтапно.



водители
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии могут признаться в любви маме на «Стене признаний»
Жители Бурятии могут признаться в любви маме на «Стене признаний»
Общество, 22.11.2019
Стартовала всероссийская акция «Парад первых лиц – парад мам»
В Улан-Удэ пройдёт вечер в честь создателя бурятской басни
В Улан-Удэ пройдёт вечер в честь создателя бурятской басни
Общество, 22.11.2019
Прозвучат стихи, басни и песни поэта Гунги Чимитова
Приставы взыскали штрафы на вокзале Улан-Удэ
Приставы взыскали штрафы на вокзале Улан-Удэ
Общество, 22.11.2019
Приставы провели на вокзале операцию «Должник»
В Новой Бряни в Бурятии открыли два отделения стационара
В Новой Бряни в Бурятии открыли два отделения стационара
Общество, 22.11.2019
Теперь неврологическое и педиатрическое отделения находятся рядом с реанимацией
Следственный комитет России взялся за детсад с мёрзнущими детьми в Бурятии
Следственный комитет России взялся за детсад с мёрзнущими детьми в Бурятии
Общество, 22.11.2019
Проверять будут не только руководителей детсада, но и органы власти района
Читинцам показали киноспектакль «Небесная родословная»
Читинцам показали киноспектакль «Небесная родословная»
Общество, 22.11.2019
С премьерой выступил театр «Амар сайн»



В Бурятии наркозависимого водителя лишили прав
В Бурятии наркозависимого водителя лишили прав
Общество, 22.11.2019
Мужчина состоит на учёте у врача-нарколога
В Улан-Удэ ветрено и до -16
В Улан-Удэ ветрено и до -16
Общество, 22.11.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 ноября по республике облачная с прояснениями погода
В декабре по Транссибу пустят новый пассажирский поезд
В декабре по Транссибу пустят новый пассажирский поезд
Общество, 21.11.2019
Маршрут поезда пройдёт по территории Бурятии, Забайкалья и Иркутской области
Иркутянин победил на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе
Иркутянин победил на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе
Общество, 21.11.2019
В Казани он взял «золото» в весовой категории до 60 килограммов
На крупнейшей в Забайкалье электростанции запущена новая турбина
На крупнейшей в Забайкалье электростанции запущена новая турбина
Общество, 21.11.2019
Проект на Читинской ТЭЦ-1 реализовывался в течение трёх лет
Иркутская область выбрала лучших вожатых
Иркутская область выбрала лучших вожатых
Общество, 21.11.2019
Им стала студентка Иркутского государственного университета
В Забайкалье увеличат прожиточный минимум для детей на 1000 рублей
В Забайкалье увеличат прожиточный минимум для детей на 1000 рублей
Общество, 21.11.2019
Законопроект об этом принят в первом чтении в краевом заксобрании

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^