Жители Бурятии могут признаться в любви маме на «Стене признаний»

Стартовала всероссийская акция «Парад первых лиц – парад мам»



Ко Дню матери в период с 15 ноября по 15 декабря стенапризнаний.рф приглашает принять участие всех желающих во всероссийской интернет-акции – «Парад первых лиц – парад мам», выразив любовь, почёт и уважение самому близкому человеку на земле – маме.



Это событие объединит всех взрослых, самостоятельных, зрелых личностей, которые сформировавшись, теперь считают своим долгом оказать честь уважения и любви своим матерям, заявив: «Мама– мой человек №1».



Принять участие в акции очень просто. Для этого необходимо с 20-30 ноября зайти на сайт стенапризнаний.рф и, активировав фору: «Написать признание», указать email-адреса отправителя и получателя; написать слова, передающие всю глубину чувств мамам; загрузить любимую мамину фотографию и опубликовать признание.



Важно написать имя и фамилию мамы в строке «кому», так как всем заявленным в параде мамам, в этом году, будут выписаны сертификаты, которые можно распечатать, вставить в рамочку и отдельным подарком вручить.

