В Улан-Удэ пройдёт вечер в честь создателя бурятской басни

Прозвучат стихи, басни и песни поэта Гунги Чимитова



Сегодня пройдет литературный вечер, посвящённый 95-летию народного поэта Бурятии Гунги Чимитова.



Чимитов Гунга Гомбоевич — баснописец, поэт, переводчик, родился 15 ноября 1924 г. в селе Хошун-Узур Мухоршибирского района.



Он вошёл в бурятскую литературу как представитель поколения, чья юность совпала с годами Великой Отечественной войны. Окончил Улан-Удэнское театрально-музыкальное училище, работал в Бурятском радиокомитете литературным редактором, диктором. В эти годы активно увлекается литературным творчеством и в 1951 году поступает в Литературный институт имени Горького на специальность «художественный перевод». В течение многих лет работал в редакции журнала «Байгал».



Печататься начал с конца 1940-х годов. Гунга Чимитов вошёл в современную бурятскую литературу как один из создателей нового жанра в национальной поэзии — басни. На протяжении более 50 творческой деятельности опубликовал многочисленные сборники лирических стихов, басен, художественных очерков и книг для детей. Автор сборников стихов и басен «Сэлгеэ сагаан Түгнэмни» (В просторах Тугнуя) (1958), «Хүдхэшүүл» (Чудаки) (1961), «Шэниисэ таряанай шэнхинээн» (Поют колосья пшеничные) (1970), «Бахын һанаан далайда» (Лягушка, мечтающая о море) (1982), «Тоонто нютаг» (Родина, колыбель моя) (1994) и др.



Ему принадлежит перевод на бурятский язык уникального литературного памятника «Сокровенное сказание монголов». Имя Гунги Чимитова часто появляется на театральных афишах — перу поэта принадлежат переводы на бурятский язык комедии «Ревизор» Гоголя, пьес Островского, Горького, Леонова, Айтматова, Вампилова, трагедии Шекспира, поставленных на сцене Бурятского драматического театра.



В вечере примут участие писатели, поэты, друзья, родственники, студенты и учащиеся школ города. Прозвучат стихи, басни и песни поэта. Приглашаются все любители бурятской поэзии.



Литературный вечер пройдёт в Национальной библиотеке республики в 15.00 (0+).

