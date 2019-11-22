В Новой Бряни в Бурятии открыли два отделения стационара

Теперь неврологическое и педиатрическое отделения находятся рядом с реанимацией



В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии открыли два отделения стационара. Теперь неврологическое и педиатрическое отделения находятся рядом с реанимацией. Это сделано для более качественного оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.



- Согласно общепринятым медицинским правилам, указанные отделения должны находиться рядом с реанимацией, которая у нас имеется в Новой Бряни. Касаемо детского отделения: мамы должны понимать, что вверяя своего ребёнка врачам, они доверяют нам его жизнь, и мы не можем ей рисковать. То же самое касается неврологических больных, которым в любой момент может понадобиться срочная реанимационная помощь, - объяснил главный врач ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» Виктор Коренев.



Перевод больницы осуществили в этом году, потому что Новобрянская больница за последние четыре года претерпела значительные изменения и масштабный ремонт: поменяли, улучшили систему теплоизоляции и подачи отопления. На данный момент она полностью соответствует температурному режиму и готова к тому, чтобы принять ещё два отделения.



Стационар является самым большим в районе, и ещё 30 пациентов – по 15 в каждом отделении – разместятся здесь без труда, уверяют в министерстве.



На месте отделений в Заиграевской ЦРБ создадут мощную поликлиничекую службу, чтобы жители района могли не выезжать за его пределы и проходить обследования на месте. Уже сейчас в поликлинику поступает новое оборудование.



- Хочу отметить, что в любом случае дневной стационар останется в Заиграево, люди смогут получить уколы и «прокапаться». В заключении хочется обратиться к нашим жителям - все изменения, которые планируются в больнице, исключительно ради безопасности и комфорта наших пациентов, - подчеркнул главврач.

