Читинцам показали киноспектакль «Небесная родословная»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

С премьерой выступил театр «Амар сайн»



20 ноября национальный театр песни и танца «Амар сайн» впервые показал читинской публике музыкально-драматический киноспектакль «Тэнгэриин изагуур» («Небесная родословная»). Премьерный показ прошёл на сцене Забайкальской краевой филармонии имени Лундстрема.



Государственный национальный театр песни и танца «Амар сайн» уже третий раз участвует в федеральном партийном проекте «Театры малых городов». В 2019 году на создание новой постановки, приобретение реквизита, костюмов, необходимого оборудования учреждение получило 3,9 миллиона рублей.



Постановка создана по произведению члена Союза писателей Монголии Бямбаагийн Баярмагнай заслуженным работником культуры России, режиссёром Николаем Шабаевым. Над проектом работали режиссёр-постановщик Добчин Дарижапов и народный артист Монголии, кинорежиссёр Агваанцэрэнгийн Энхтайван. Коллектив театра в сентябре выезжал на съёмки видеоряда к спектаклю, которые прошли на берегу Онона.



- Вжившись в свою роль, окунувшись в те далёкие времена, каждый почувствовал себя частичкой богатой истории бурят-монгольского народа. Будь он дальновидным Хоридой Мэргэном или рассудительной Баргуужан хатан, или же смазливым Хоригаргуном со своим неразлучным другом Адиргуном. В сюжетах киноспектакля зрителю преподносится история легендарной прародительницы, мудрой матери Алан Гуа, - рассказала директор национального театра «Амар сайн» Оюна Дарижапова.



Премьера спектакля состоялась 18 ноября в посёлке Агинском, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



