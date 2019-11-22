Мужчина состоит на учёте у врача-нарколога
Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии нарушался закон о безопасности дорожного движения при предоставлении гражданам права на управление транспортными средствами.
С 2018 года 28-летний житель села Петропавловка состоит на диспансерном учёте у врача-нарколога в Бичурской ЦРБ с диагнозом «пагубное употребление наркотических веществ, с вредными последствиями». Наличие водительских прав у этого мужчины создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения.
- Ввиду отсутствия оснований для снятия гражданина с диспансерного учёта прокурор района в суд направил административное исковое заявление о лишении его права управления транспортными средствами, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило.
В Бурятии наркозависимого водителя лишили прав
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возбуждены административные дела
Мужчина состоит на учёте у врача-нарколога
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 ноября по республике облачная с прояснениями погода
Маршрут поезда пройдёт по территории Бурятии, Забайкалья и Иркутской области
В Казани он взял «золото» в весовой категории до 60 килограммов
Проект на Читинской ТЭЦ-1 реализовывался в течение трёх лет
Им стала студентка Иркутского государственного университета
Законопроект об этом принят в первом чтении в краевом заксобрании
У них 1 золотая и 5 бронзовых медалей
Помимо забайкальцев, к участию приглашаются журналисты из Бурятии
Эмир Кустурица выступит вместе со своей группой «The No Smoking Orchestra»
Среди участковых победила врач Курумканской центральной районной больницы
Бойцы 2-го стрелкового батальона 763 стрелкового полка погибли в Ленинградской области
Мероприятие проводилось в библиотеке
Заведующих наградили почётными грамотами за добросовестный труд