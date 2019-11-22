В Бурятии наркозависимого водителя лишили прав

Мужчина состоит на учёте у врача-нарколога



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском районе Бурятии нарушался закон о безопасности дорожного движения при предоставлении гражданам права на управление транспортными средствами.



С 2018 года 28-летний житель села Петропавловка состоит на диспансерном учёте у врача-нарколога в Бичурской ЦРБ с диагнозом «пагубное употребление наркотических веществ, с вредными последствиями». Наличие водительских прав у этого мужчины создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения.



- Ввиду отсутствия оснований для снятия гражданина с диспансерного учёта прокурор района в суд направил административное исковое заявление о лишении его права управления транспортными средствами, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило.

