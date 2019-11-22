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В Улан-Удэ ветрено и до -16

В Улан-Удэ ветрено и до -16
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 ноября по республике облачная с прояснениями погода

Днём местами небольшой и умеренный снег, позёмка, слабые метели. Ветер северо-западный ночью 5-10, порывы до 15-19, по юго-западу и северо-востоку 4-9 м/с, днём 3-8, местами до 9-14 м/с. Температура днём 11-16, местами 17-22 мороза.

В Улан-Удэ облачная с прояснениями погода, слабый снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём 14-16 мороза.
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