Чемпионка мира по высшему пилотажу прилетела в Бурятию

Свою историю успеха молодёжи рассказала лётчик-инструктор 1-го класса Светлана Капанина
Сегодня в школе №65 и в Бурятском государственном университете свою история успеха рассказала школьникам и студентам абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу 1996, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, лучший пилот столетия по версии международной авиационной федерации, заслуженный мастер спорта России, лётчик-инструктор 1-го класса Светлана Капанина. Встреча состоялась в рамках проекта «Диалог с Героями», сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Также в преддверии 75-й годовщины Дня победы рассказать о подготовке праздничных мероприятий в России приехал руководитель исполкома регионального отделения Движения «Бессмертный полк России» в городе Москве, заместитель Председателя Общественного совета Росмолодёжи по патриотическому направлению, директор АНО «Русич», член Общественного совета Музея Победы и почётный работник сферы молодёжной политики Александр Алексеев.
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Проект «Диалог с Героями» реализуется с 2016 года в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.
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