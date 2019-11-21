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В Бурятии в боевой подготовке применят опыт Армейских игр

В Бурятии в боевой подготовке применят опыт Армейских игр
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По новой программе пройдут обучение мотострелковые и разведывательные подразделения

В Бурятии в новом учебном году психологические тренинги и конкурсы из соревновательной программы Армейских международных игр применят в боевой подготовке мотострелковых и разведывательных подразделений.

Опытные инструкторы, наряду с психологами, разработали программы для новых тактико-огневых занятий. Военнослужащим предстоит пройти игровые квесты, сдать психологические тесты, нормативы по инженерной, разведывательной, медицинской и другим видам подготовки.

В рамках таких занятий военнослужащим предстоит преодолевать «тропу разведчика», обезвреживать нестандартные взрывные устройства на пути движения боевой техники, преодолевать труднопроходимые и зараженные участки местности, проходить полосу «психологических испытаний», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие
 
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