В улан-удэнском музее покажут фильм по выбору пользователей

В музее истории Улан-Удэ традиционно в субботу (23 ноября) вечером покажут фильм. Вход свободный.

Сейчас в группе учреждения во «ВКонтакте» можно проголосовать за ленту из спискаю. Набравший наибольшее количество голосов фильм покажут в выходной день всем желающим.