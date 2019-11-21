В улан-удэнском музее покажут фильм по выбору пользователей

Показ картин в выходные дни в музее становится уже традиционным
В музее истории Улан-Удэ традиционно в субботу (23 ноября) вечером покажут фильм. Вход свободный.
Сейчас в группе учреждения во «ВКонтакте» можно проголосовать за ленту из спискаю. Набравший наибольшее количество голосов фильм покажут в выходной день всем желающим.
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