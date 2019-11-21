В Бурятии оляпки устраивают «разборки»

В Баргузинском заповеднике рассказали о жизни птиц, которых за повадки прозвали «таёжными пингвинчиками»
На реках Баргузинского заповедника идут процессы ледостава, температура воды в них снизилась до нуля градусов. Большинство птиц улетели в тёплые края, но ещё остались околоводные птицы оляпки из отряда воробьинообразных. О том, как они живут, рассказали специалисты ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Оляпки живут вдоль таёжных горных рек с прозрачной водой, ледостав на реках сгоняет птиц к промоинам во льду, чаще всего это перекаты на мелководье, где есть возможность кормиться. Для того, чтобы добыть еду, им нужно нырять в воду, даже если она ледяная. Оляпки отличные пловцы: особым образом располагая крылья, им удаётся бегать по дну реки, справляясь с быстрым течением воды. За такое поведение специалисты прозвали птиц «таёжными пингвинчиками».
- Процесс кормёжки у оляпки очень интересно наблюдать. Вот эта птица размером с небольшого дрозда в элегантном наряде, похожем на фрак, вышагивает по ледяной кромке полыньи, периодически останавливается и начинает забавно приседать, словно раздаёт реверансы. Затем опускает голову в воду и высматривает в реке добычу. Под водой находится от одной до пяти секунд и выскакивает обратно на кромку льда, держа в клюве домик ручейника с хозяином. Оляпка поудобнее перехватывает добычу и начинает ей колотить об лёд с довольно громким стуком. Выглядит это так, как заправская хозяйка вытряхивает запылившийся коврик. Несколько ударов - и домик ручейника отлетает в сторону, а его хозяин пополняет калории рациона оляпки, - рассказал участковый государственный инспектор Юрий Гороховский.
За незамерзающие участки на реках у оляпок идёт конкурентная внутривидовая борьба. Первые птицы на приустьевом участке реки Давша появились 12 октября, и до 15 ноября их наблюдалось всего две особи. 16 ноября количество птиц увеличилось до пяти. Между оляпками начались «разборки».
И уже на следующий день три птицы были отмечены на Байкале на мелководных каменистых участках бухты. В Байкале на мелководье оляпки найдут себе корм и в течение декабря будут постепенно откочёвывать на юг. На реке Давша, в приустьевом участке, как правило, зимует одна – две птицы.
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