В Забайкалье стартовал приём заявок на конкурс СМИ и блогеров

Помимо забайкальцев, к участию приглашаются журналисты из Бурятии



В Забайкальском крае с 20 ноября стартовал приём заявок на межрегиональный конкурс СМИ и блогеров «Взгляд в будущее». В конкурсе примут участие журналисты и блогеры из Забайкальского края и Республики Бурятия.



Участники представят свои материалы в шести номинациях. Будут определены лучшие видео- и радиоматериалы, публикация в печатных изданиях, материал интернет-изданий. Также конкурсные работы будут оцениваться в номинациях «Профессия блогер» и «Навстречу 75-летию Победы».



Оценивать работу конкурсантов будут профессиональные журналисты: доцент кафедры журналистики ЗабГУ Владимир Тихомиров, председатель Забайкальского отделения союза журналистов Александр Потяев и другие. Также в составе жюри будут первый заместитель руководителя администрации губернатора региона Алексей Казаков и директор забайкальской торгово-промышленной палаты Сергей Болтян.



Лауреатов I, II, III степени наградят денежными призами. Победителей и призёров «Взгляда в будущее» определят в январе 2020 года.



Чтобы стать участником конкурса необходимо заполнить анкету на сайте конкурса до 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

