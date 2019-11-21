Помимо забайкальцев, к участию приглашаются журналисты из Бурятии
В Забайкальском крае с 20 ноября стартовал приём заявок на межрегиональный конкурс СМИ и блогеров «Взгляд в будущее». В конкурсе примут участие журналисты и блогеры из Забайкальского края и Республики Бурятия.
Участники представят свои материалы в шести номинациях. Будут определены лучшие видео- и радиоматериалы, публикация в печатных изданиях, материал интернет-изданий. Также конкурсные работы будут оцениваться в номинациях «Профессия блогер» и «Навстречу 75-летию Победы».
Оценивать работу конкурсантов будут профессиональные журналисты: доцент кафедры журналистики ЗабГУ Владимир Тихомиров, председатель Забайкальского отделения союза журналистов Александр Потяев и другие. Также в составе жюри будут первый заместитель руководителя администрации губернатора региона Алексей Казаков и директор забайкальской торгово-промышленной палаты Сергей Болтян.
Лауреатов I, II, III степени наградят денежными призами. Победителей и призёров «Взгляда в будущее» определят в январе 2020 года.
Чтобы стать участником конкурса необходимо заполнить анкету на сайте конкурса до 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
В Забайкалье стартовал приём заявок на конкурс СМИ и блогеров
Общество, Фото:
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