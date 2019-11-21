Законопроект об этом принят в первом чтении в краевом заксобрании
В Забайкальском крае в 2020 году размер прожиточного минимума для детей может составить 12840 рублей против 11800, установленных на текущий год. Соответствующий законопроект региональные парламентарии приняли в первом чтении на очередном заседании законодательного собрания края.
Утверждение прожиточного минимума необходимо для определения ежемесячной денежной выплаты малообеспеченным многодетным родителям на третьего и последующих малышей. Сумма определяется с учётом размера потребительской корзины, которая была рассчитана по методическим рекомендациям для Забайкальского края, исходя из климатической группы и цен, представленных региональным Росстатом.
Как утверждают разработчики законопроекта, в 2020 году соответствующие выплаты ежемесячно будут получать 2660 семей. Расходы на эти цели составят более 400 млн. рублей. Из них 94% (385,3 млн. рублей) будут финансироваться из федерального бюджета, доля региона составит 6% или 24,5 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания Забайкалья.
В Забайкалье увеличат прожиточный минимум для детей на 1000 рублей
Общество, Фото:
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