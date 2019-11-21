На крупнейшей в Забайкалье электростанции запущена новая турбина

Общество, Фото: пресс-служба губернатора Забайкальского края

Проект на Читинской ТЭЦ-1 реализовывался в течение трёх лет



20 ноября на Читинской ТЭЦ-1 после реконструкции пущена в промышленную эксплуатацию турбина №1. По словам генерального директора ТГК-14 Алексея Лизунова, проект по модернизации турбины реализовывался в течение трёх лет.



- Реконструкция турбоагрегата №1 на Читинской ТЭЦ-1 – крупнейший инвестиционный проект компании на территории Забайкальского края. Стоимость проекта составила 705 миллионов рублей. Модернизированная турбина повысит надёжность отпуска тепловой и электрической энергии, увеличится экономичность станции при работе турбины в режиме противодавления, – сказал Алексей Лизунов.



Для модернизации турбины мощностью 60 мегаватт на Ленинградском металлическом заводе акционерного общества «Силовые машины» был изготовлен новый цилиндр высокого давления. Часть оборудования было обновлено в условиях станции, что позволило существенно снизить затраты на реализацию проекта. В начале 2019 года была осуществлена поставка основной части оборудования, в апреле в турбинном цехе Читинской ТЭЦ-1 начались подготовительные работы и демонтаж старого оборудования. Новая турбина установлена на месте агрегата, изготовленного более 50 лет назад, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.



- Новые технологии – это ещё и важная экологическая составляющая, будут закрываться неэффективные дымящиеся котельные в столице края, снизится нагрузка на озеро Кенон. В целом энергоснабжение Забайкалья станет стабильнее и качественнее, – подчеркнул исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров на торжественном пуске нового оборудования.

