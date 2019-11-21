Маршрут поезда пройдёт по территории Бурятии, Забайкалья и Иркутской области
Федеральная пассажирская компания запускает новый поезд, который свяжет регионы Западной и Восточной Сибири с Дальним Востоком. Маршрут поезда будет проходить по транссибирской железнодорожной магистрали.
Скорый поезд №47/48 сообщением Омск – Владивосток отправится в первый рейс из Омска 8 декабря в 12:20, из столицы Приморья 13 декабря в 21:30. Маршрут будет пролегать по территориям Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской и Амурской областей; Красноярского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краёв; Республики Бурятия и Еврейской автономной области.
Состав будет сформирован из вагонов трёх типов: купе, СВ и плацкарт. Также предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
Продажа билетов уже открыта. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
В декабре по Транссибу пустят новый пассажирский поезд
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