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В декабре по Транссибу пустят новый пассажирский поезд

В декабре по Транссибу пустят новый пассажирский поезд
Общество,  Фото:pixabay.com
Маршрут поезда пройдёт по территории Бурятии, Забайкалья и Иркутской области

Федеральная пассажирская компания запускает новый поезд, который свяжет регионы Западной и Восточной Сибири с Дальним Востоком. Маршрут поезда будет проходить по транссибирской железнодорожной магистрали.

Скорый поезд №47/48 сообщением Омск – Владивосток отправится в первый рейс из Омска 8 декабря в 12:20, из столицы Приморья 13 декабря в 21:30. Маршрут будет пролегать по территориям Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской и Амурской областей; Красноярского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краёв; Республики Бурятия и Еврейской автономной области.

Состав будет сформирован из вагонов трёх типов: купе, СВ и плацкарт. Также предусмотрены места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Продажа билетов уже открыта. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
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