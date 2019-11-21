В Бурятии назвали больные вопросы перед всероссийской переписью

Специалисты столкнулись с хаотичной нумерацией домов и повторяющимися названиями улиц



Сегодня, 21 ноября, на заседании республиканской комиссии под председательством первого заместителя председателя правительства Бурятии Игоря Зураева обсудили ход подготовки к проведению всероссийской переписи населения 2020 года.



В республике «самым больным вопросом» подготовки к переписи населения стало наведение порядка в адресном хозяйстве. Об этом сообщила в своём докладе заместитель руководителя Бурятстата Дора Баинова.



- До начала переписи населения осталось 10 месяцев, я считаю, что это очень мало времени для подготовки. Самый больной вопрос – это наведение порядка в адресном хозяйстве. Нами проведена проверка в 593 населённых пунктах из 633. В результате выявлено, что недостаёт или требует замены 12 919 аншлагов с названиями улиц, 53 701 номерных знаков домов и отсутствуют 49 236 табличек с номерами квартир. Однако на сегодня только начаты работы по вывешиванию аншлагов и номерных знаков. Всего заменено 16,2 % аншлагов и 16,1% номерных знаков домов, - отметила Дора Баинова.



Докладчица заключила, что «работы на данном этапе в республике ведутся медленно».



Дора Баинова подчеркнула слабую работу Тарбагатайского района по подготовке к переписи населения.



- Схематический план по Нижнему Саянтую, включая ДНТ и СНТ не представлен вообще, это нонсенс. Не актуализирована численность населения поселения. И соответственно под вопросом остаётся численность населения района, - отметила представитель Бурятстата.



Ещё один пробел в работе Тарбагатайского района по подготовке к переписи – беспорядок в адресном хозяйстве.



- В ДНТ, СНТ в Нижнем Саянтуе беспорядочно присвоены наименования улиц и номеров домов – на одной улице находятся несколько улиц с разными номерами домов, нумерация домов расположена в хаотичном порядке, названия улиц повторяются. Здесь также нужно наводить порядок в наименовании улиц, - доложила Дора Баинова.



С докладом на заседании также выступил руководитель Бурятстата Александр Сарапов. Он подчеркнул, что успешное проведение переписи населения в республике напрямую зависит от эффективного проведения информационно-разъяснительной работы среди населения.



- Каждый житель должен сформировать представление о том, что перепись населения – это крупное сплошное статистическое наблюдение, которое проводится в большинстве стран мира. В России перепись регулярно проводится раз в 10 лет. Необходимо в течение оставшегося года сформировать положительный настрой на участии в переписи населения, разъяснить значение переписи, важность итогов для развития республики в целом и для каждого жителя республики в частности, - отметил Александр Сарапов.



Руководитель Бурятстата сообщил, что участвовать в переписи можно несколькими способами - самостоятельно через интернет на портале госуслуг, на стационарных переписных пунктах, в многофункциональных центрах и на дому с помощью переписчика.



Важность предстоящей переписи населения для Бурятии отметил Игорь Зураев.



- Я бы хотел напомнить, что всероссийская перепись населения, которая будет проходить в 2020 году – это очень важная государственная задача, и нам с этими данными жить и работать 10 лет следующие. Поэтому мы просто обязаны её успешно выполнить. И от того как мы подготовимся с вами, от того как коллеги в районах проведут информационно-разъяснительную работу от этого будет зависеть во многом качество проведения данного большого мероприятия. Все межбюджетные трансферты, всё будет завязано на численности населения, - заключил первый заместитель председателя правительства Бурятии.



Основной этап всероссийской переписи начнётся начнётся 1 октября 2020 года. Это первая цифровая перепись в истории России. Заполнить переписной лист можно будет онлайн на интернет-портале Госуслуг.





