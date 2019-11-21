Поезд отправится из Читы 27 декабря и 6 января
В период новогодних праздников Федеральная пассажирская компания запустит дополнительный поезд №519/520 сообщением Чита – Иркутск.
Поезд отправится из Читы 27 декабря, а также 6 января в 17:26 и прибудет на станцию назначения на следующие сутки в 11:41. Из Иркутска поезд отправится 28 декабря, 7 января в 18:00 и прибудет в Читу на следующие сутки в 14:30.
Состав поезда сформирован из купейных и плацкартных вагонов.
Продажа билетов открыта. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
Между Читой и Иркутском в Новый год пустят дополнительный поезд
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