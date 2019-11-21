Народный театр покажет в Улан-Удэ «Кнут тайши»

Спектакль приурочен к 130-летию со дня рождения основоположника бурятской литературы



Кижингинский народный театр готовит постановку «Тайшаагай ташуур» (Кнут тайши) Хоца Намсараева. Премьера состоится 5 декабря в Кижинге, а 8 и 9 декабря уже для столичного зрителя на сцене Бурятского театра драмы.



- Новая постановка основана на архивных документах и откроет для зрителя главного персонажа - тайшу Дымбылова, в ином историческом прочтении. Если пьеса, написанная в 1946 году, в дальнейших постановках неизбежно носила антирелигиозный оттенок, эта работа претендует на жанр документальной драмы, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Режиссёр спектакля - Баярма Жалцанова.



