Спектакль приурочен к 130-летию со дня рождения основоположника бурятской литературы
Кижингинский народный театр готовит постановку «Тайшаагай ташуур» (Кнут тайши) Хоца Намсараева. Премьера состоится 5 декабря в Кижинге, а 8 и 9 декабря уже для столичного зрителя на сцене Бурятского театра драмы.
- Новая постановка основана на архивных документах и откроет для зрителя главного персонажа - тайшу Дымбылова, в ином историческом прочтении. Если пьеса, написанная в 1946 году, в дальнейших постановках неизбежно носила антирелигиозный оттенок, эта работа претендует на жанр документальной драмы, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Режиссёр спектакля - Баярма Жалцанова.
Народный театр покажет в Улан-Удэ «Кнут тайши»
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