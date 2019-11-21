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В улан-удэнских школах выберут лучшие световозвращающие эмблемы

В улан-удэнских школах выберут лучшие световозвращающие эмблемы
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Половина улан-удэнских школьников имеют фликеры

В улан-удэнских школах проходят конкурсы на лучшие световозвращающие эмблемы, сообщает администрация Улан-Удэ.

Школьники сами выберут логотип и форму значка, вымпела или повязки, которые будут сделаны из световозвращающих материалов. На сегодня в 55 школах Улан-Удэ приобретено более 22 тысяч световозвращающих элементов, то есть почти половина школьников имеют защитные знаки. Они могут значительно снизить травматизм на дорогах, учитывая, что дети после второй смены возвращаются домой в темное время суток.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 30 октября на заседании комиссии по безопасности дорожного движения предложил провести среди школ, учреждений дополнительного образования, кружков и секций, конкурс на разработку своеобразного вымпела, значка или другого световозвращающего элемента

- Если ребёнку будет нравиться этот значок или вымпел, он будет его носить, и на рюкзак прикрепит. Световозращающих элементов много не бывает. Сейчас темнеет быстро, дети со второй смены идут в темноте, - сказал мэр.

Новый конкурс среди школ и учреждений допобразования проводится до конца ноября. Логотип - световозвращающий элемент должен соответствовать следующим требованиям: креативность, индивидуальность, выдержанный фирменный стиль. Также немаловажно отразить направление образовательной деятельности, например, специфику школы, отличительные черты, применяемые в атрибутике, символике образовательного учреждения или объединения дополнительного образования, это могут быть книга, ноты, циркуль, колба, обруч и т.д.

- Какие бы средства не тратились на приобретение этих элементов, эта мера бесполезна, если ребенок их не носит. Мы и школа свою работу делаем, но именно родители должны принять решение о безопасности детей. Проверить, не отклеился ли фликер, не забыл ли ребенок пристегнуть значок на новую куртку, перешить повязку на зимнюю одежду, - сказала заместитель председателя комитета по образованию Любовь Цепкова.

Администрация города ежегодно проводит мероприятия и акции, направленные на пропаганду использования световозвращающих элементов. В 2019 году 2000 фликеров выделило министерство образования и науки Бурятии, помогают и органы ГИБДД. Работа по пропаганде проводится и детско-юношеским центром «Безопасное детство».

В октябре в Улан-Удэ впервые прошел телемост стран СНГ в рамках межгосударственного слета юных инспекторов движения «Засветись!». В школе № 32 собрались команды из шести школ Улан-Удэ. Такое право наш город получил за подготовку одной из лучших команд юных инспекторов дорожного движения Дальневосточного федерального округа. В телемосте приняли участие ЮИДовцы девяти федеральных округов России, а также представители восьми стран СНГ.

За 2019 год в Улан-Удэ проведено 13 агитационных мероприятий с детьми, во время которых детям раздали более 1000 светящихся в темноте наклеек, нашивок, повязок, значков.



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