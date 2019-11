Победитель Каннского кинофестиваля приедет в Иркутск с концертом

Фото: The No Smoking Orchestra

Эмир Кустурица выступит вместе со своей группой «The No Smoking Orchestra»



В Иркутск приедет Эмир Кустурица, обладатель ряда наград, в том числе двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля, кавалер ордена Почётного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской, режиссёр мировой величины, снимавший таких знаменитостей как Моника Беллуччи и Джонни Депп. В сибирский город он прибудет в качестве участника фолк-рок группы «The No Smoking Orchestra». 28 ноября музыканты исполнят композиции из знаменитых кинолент «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Время цыган» и композиции из нового альбома.



О проекте «The No Smoking Orchestra» заговорили после выхода картины «Чёрная кошка, белый кот», к которой музыканты записали композиции. Стиль группы «The No Smoking Orchestra» многослоен: турецкие марши, цыганские и южноамериканские мотивы, ритмы кантри, аккордеоны, национальные гитары.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области, в 2018 году известный сербский режиссёр был приглашён на фестиваль «Звёзды на Байкале» пианистом Денисом Мацуевым. В рамках этого фестиваля на набережной состоялся концерт группы «The No Smoking Orchestra», а в областном кинофонде прошла творческая встреча с Кустурицей.



В этом году отдел кинопроизводства Иркутского областного кинофонда начинает работу над фильмом об Эмире Кустурице и его музыкальном проекте «The No Smoking Orchestra». Съёмки пройдут в Иркутске, Красноярске, Новосибирске и Омске.



