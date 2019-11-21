Эмир Кустурица выступит вместе со своей группой «The No Smoking Orchestra»
В Иркутск приедет Эмир Кустурица, обладатель ряда наград, в том числе двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля, кавалер ордена Почётного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской, режиссёр мировой величины, снимавший таких знаменитостей как Моника Беллуччи и Джонни Депп. В сибирский город он прибудет в качестве участника фолк-рок группы «The No Smoking Orchestra». 28 ноября музыканты исполнят композиции из знаменитых кинолент «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Время цыган» и композиции из нового альбома.
О проекте «The No Smoking Orchestra» заговорили после выхода картины «Чёрная кошка, белый кот», к которой музыканты записали композиции. Стиль группы «The No Smoking Orchestra» многослоен: турецкие марши, цыганские и южноамериканские мотивы, ритмы кантри, аккордеоны, национальные гитары.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области, в 2018 году известный сербский режиссёр был приглашён на фестиваль «Звёзды на Байкале» пианистом Денисом Мацуевым. В рамках этого фестиваля на набережной состоялся концерт группы «The No Smoking Orchestra», а в областном кинофонде прошла творческая встреча с Кустурицей.
В этом году отдел кинопроизводства Иркутского областного кинофонда начинает работу над фильмом об Эмире Кустурице и его музыкальном проекте «The No Smoking Orchestra». Съёмки пройдут в Иркутске, Красноярске, Новосибирске и Омске.
Возрастное ограничение 12+
Победитель Каннского кинофестиваля приедет в Иркутск с концертом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У них 1 золотая и 5 бронзовых медалей
Помимо забайкальцев, к участию приглашаются журналисты из Бурятии
Эмир Кустурица выступит вместе со своей группой «The No Smoking Orchestra»
Среди участковых победила врач Курумканской центральной районной больницы
Бойцы 2-го стрелкового батальона 763 стрелкового полка погибли в Ленинградской области
Мероприятие проводилось в библиотеке
Заведующих наградили почётными грамотами за добросовестный труд
Поезд отправится из Читы 27 декабря и 6 января
Сейчас они находятся в Северной Осетии на сборах перед соревнованиями
Долгожитель живёт в Горячинске
Крупный сельхозучасток зарос кустарниками
Свою историю успеха молодёжи рассказала лётчик-инструктор 1-го класса Светлана Капанина
Победители конкурса получат денежные призы и новые возможности профессионального роста
По новой программе пройдут обучение мотострелковые и разведывательные подразделения
Показ картин в выходные дни в музее становится уже традиционным