Бобслеисты Иркутской области выиграли 6 наград на кубке и первенстве РФ

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

У них 1 золотая и 5 бронзовых медалей



Спортсмены Иркутской области выиграли шесть медалей на кубке России и первенстве России по бобслею. Соревнования прошли на санно-бобслейной трассе центра спортивной подготовки в Сочи.



На кубке России среди двухместных экипажей золотую медаль завоевал иркутянин Максим Белугин вместе с Алексеем Стульневым, который выступает за Красноярский край и Московскую область. По сумме двух заездов результат экипажа составил 1.51:98. Третье место в двойках с результатом 1.52:95 заняли братчанин Александр Бредихин и усольчанин Максим Жестянкин.



На первенстве страны среди юниоров в двойках Александр Бредихин в паре со спортсменом из Воронежской области Сергеем Баклановым стал бронзовым призёром с результатом 1.53:79. Ещё две бронзы взяли Александр Бредихин и Максим Жестянкин в четвёрках, выступая с бобслеистами из Красноярского края.



Тренером Максима Белугина и Александра Бредихина является Павел Колоедов. Максим Жестянкин тренируется у Антона Любославского. Все спортсмены – воспитанники областной школы высшего спортивного мастерства. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

