 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Ноября

20 Ноября

Популярное

Бобслеисты Иркутской области выиграли 6 наград на кубке и первенстве РФ

Бобслеисты Иркутской области выиграли 6 наград на кубке и первенстве РФ
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
У них 1 золотая и 5 бронзовых медалей

Спортсмены Иркутской области выиграли шесть медалей на кубке России и первенстве России по бобслею. Соревнования прошли на санно-бобслейной трассе центра спортивной подготовки в Сочи.

На кубке России среди двухместных экипажей золотую медаль завоевал иркутянин Максим Белугин вместе с Алексеем Стульневым, который выступает за Красноярский край и Московскую область. По сумме двух заездов результат экипажа составил 1.51:98. Третье место в двойках с результатом 1.52:95 заняли братчанин Александр Бредихин и усольчанин Максим Жестянкин.

На первенстве страны среди юниоров в двойках Александр Бредихин в паре со спортсменом из Воронежской области Сергеем Баклановым стал бронзовым призёром с результатом 1.53:79. Ещё две бронзы взяли Александр Бредихин и Максим Жестянкин в четвёрках, выступая с бобслеистами из Красноярского края.

Тренером Максима Белугина и Александра Бредихина является Павел Колоедов. Максим Жестянкин тренируется у Антона Любославского. Все спортсмены – воспитанники областной школы высшего спортивного мастерства. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
бобслей спорт Кубок России первенство России Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Победитель Каннского кинофестиваля приедет в Иркутск с концертом
Победитель Каннского кинофестиваля приедет в Иркутск с концертом
Общество, 21.11.2019
Эмир Кустурица выступит вместе со своей группой «The No Smoking Orchestra»
В Бурятии наградили лучших педиатров
В Бурятии наградили лучших педиатров
Общество, 21.11.2019
Среди участковых победила врач Курумканской центральной районной больницы
В Иркутске разыскивают родственников погибших красноармейцев
В Иркутске разыскивают родственников погибших красноармейцев
Общество, 21.11.2019
Бойцы 2-го стрелкового батальона 763 стрелкового полка погибли в Ленинградской области
Полицейские в Улан-Удэ рассказали родителям о правах детей
Полицейские в Улан-Удэ рассказали родителям о правах детей
Общество, 21.11.2019
Мероприятие проводилось в библиотеке
В Улан-Удэ чествовали руководителей городских детсадов
В Улан-Удэ чествовали руководителей городских детсадов
Общество, 21.11.2019
Заведующих наградили почётными грамотами за добросовестный труд
Между Читой и Иркутском в Новый год пустят дополнительный поезд
Между Читой и Иркутском в Новый год пустят дополнительный поезд
Общество, 21.11.2019
Поезд отправится из Читы 27 декабря и 6 января
Борцы Бурятии примут участие в международном турнире на Кавказе
Борцы Бурятии примут участие в международном турнире на Кавказе
Общество, 21.11.2019
Сейчас они находятся в Северной Осетии на сборах перед соревнованиями
Житель Бурятии отметил 100-летие
Житель Бурятии отметил 100-летие
Общество, 21.11.2019
Долгожитель живёт в Горячинске
Жителя Бурятии оштрафовали за заросший участок
Жителя Бурятии оштрафовали за заросший участок
Общество, 21.11.2019
Крупный сельхозучасток зарос кустарниками
Чемпионка мира по высшему пилотажу прилетела в Бурятию
Чемпионка мира по высшему пилотажу прилетела в Бурятию
Общество, 21.11.2019
Свою историю успеха молодёжи рассказала лётчик-инструктор 1-го класса Светлана Капанина
В Бурятии ищут педагогов и студентов для участия в конкурсе Выготского
В Бурятии ищут педагогов и студентов для участия в конкурсе Выготского
Общество, 21.11.2019
Победители конкурса получат денежные призы и новые возможности профессионального роста
В Бурятии в боевой подготовке применят опыт Армейских игр
В Бурятии в боевой подготовке применят опыт Армейских игр
Общество, 21.11.2019
По новой программе пройдут обучение мотострелковые и разведывательные подразделения
В улан-удэнском музее покажут фильм по выбору пользователей
В улан-удэнском музее покажут фильм по выбору пользователей
Общество, 21.11.2019
Показ картин в выходные дни в музее становится уже традиционным
В Бурятии оляпки устраивают «разборки»
В Бурятии оляпки устраивают «разборки»
Общество, 21.11.2019
В Баргузинском заповеднике рассказали о жизни птиц, которых за повадки прозвали «таёжными пингвинчиками»
В школах Иркутской области будут бесплатно кормить детей-инвалидов
В школах Иркутской области будут бесплатно кормить детей-инвалидов
Общество, 21.11.2019
В окончательном чтении приняты законопроекты, предусматривающие обеспечение детей-инвалидов бесплатным горячим питанием в школах Иркутской области

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^