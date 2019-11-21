В Казани он взял «золото» в весовой категории до 60 килограммов
Иркутский спортсмен, мастер спорта России Гусейн Гусейнов завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР М.М. Сахабутдинова. Турнир проходил с 14 по 18 ноября в Казани и собрал более 240 борцов из 34 регионов России.
Гусейн Гусейнов выступал в весовой категории до 60 килограммов. По ходу турнира он одержал победу в пяти встречах. В финале иркутский борец выиграл со счётом 5:1 у победителя первенства Европы, призёра первенства мира Георгия Тибилова, выступающего за Московскую область и Республику Северная Осетия – Алания. Бронзовыми призёрами соревнований стали Сергей Чигирев из Краснодарского края и Анвар Аллахьяров из Московской области.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, Гусейн Гусейнов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» у заслуженного тренера России Александра Хаустова.
- Турнир является отборочным в состав сборной команды России и обязательным для всех сборников. Всего таких турниров три, из них в двух Гусейн Гусейнов одержал победу. Он стал победителем сейчас и в конце сентября на всероссийском турнире «Владимирская осень» памяти Эдуарда Никифорова. В мае следующего года ему предстоит бороться в Махачкале, – отметил тренер.
Иркутянин победил на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе
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