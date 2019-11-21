Им стала студентка Иркутского государственного университета
В минувшие выходные во дворце детского и юношеского творчества Иркутска подвели итоги регионального конкурса «Лучший вожатый». В этот же день состоялось заключительное конкурсное испытание «Творческая самопрезентация».
В финал вышли 12 участников. В ходе конкурсных этапов участники – представители студенческих педагогических отрядов Иркутской области – написали тест, провели открытый урок у школьников, а также подготовили творческую самопрезентацию «Я – вожатый».
По итогам очного финального этапа звание лучшего вожатого завоевала Виктория Преловская, участница студенческого педагогического отряда «Леон» Иркутского государственного университета. Призовое второе место заняла Анастасия Тухватулина, участница СПО «Пламя», а почётной «бронзой» была награждена Галина Рудкина, участница СПО «Леон» ИГУ. Все финалисты получили дипломы участников и памятные призы.
Конкурс проводится в Иркутской области уже второй раз для повышения профессионального мастерства и методической грамотности вожатых. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике региона.
Иркутская область выбрала лучших вожатых
Общество, Фото:
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