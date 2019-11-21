IceМетр приглашает улан-удэнцев на тематические вечера

Стоимость билетов: согласно прайс-листа на массовые катания.





Ледовая арена IceМетр вновь приглашает жителей и гостей столицы на тематические вечера: «Час фигурного катания» и «Час хоккея».Уже 23 ноября в 20:20 на арене пройдет уже полюбившийся многим «Час Хоккея». На этот раз в роли тренеров выступят капитан и ведущие игроки хоккейного клуба «Динамо» - серебряного призёра чемпионата республики по хоккею с шайбой сезона 2018-2019.Специальная программа вечера позволит участвовать всем желающим. Для них устроят спортивный вечер: разнообразные техники катания, упражнения на владение и контроль шайбы, отработка бросков. Навыки будут полезными как для новичков, так и для профи.Желающим принять участие не стоит забывать про защитную амуницию: шлем, налокотники, наколенники, ну и конечно же клюшку с шайбой.«Час фигурного катания» пройдёт 29 ноября в 19:10. Ледовая арена IceМетр совместно с Федерацией фигурного катания Бурятии приглашает всех неравнодушных к фигурному катанию и к конькам.Состоится увлекательный интерактив от тренеров и специального гостя – буренки-Аленки. Планируется розыгрыш подарков и весёлые старты. Будут работать четыре площадки для разных уровней.Запись и бронирование мест на сайте Icemetr.ru и по телефонам: 305-000, 588-808