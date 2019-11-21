В Бурятии наградили лучших педиатров

Общество, Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Республики Бурятия

Среди участковых победила врач Курумканской центральной районной больницы



20 ноября день педиатра отметили в главном детском медицинском учреждении Бурятии. Профессиональный праздник собрал лучших педиатров республики в стенах детской республиканской клинической больницы.



Также в этот день в ДРКБ прошёл финал республиканского конкурса «Лучший педиатр». Первый этап конкурса проходил в районных и городских медицинских организациях. В итоговом соревновании финалисты представили жюри основные результаты своей работы, рассказали о главных целях своего профессионального пути. Лучшая шестёрка выступала перед большой аудиторией своих коллег. Особенно волнительно было им выступать перед уважаемыми гостями, ведь на праздник были приглашены ветераны педиатрической службы.



По результатам конкурса, лучшим врачом-педиатром в номинации «Участковый врач» признана Виктория Раднаева, которая представляла Курумканскую центральную районную больницу. А в номинации «Узкий специалист» не было равных врачу-кардиологу детской республиканской клинической больницы Раисе Гатыповой.



Венцом праздничной программы стало чествование ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Бурятия.

