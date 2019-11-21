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Улан-удэнские водители штурмуют поликлиники

Улан-удэнские водители штурмуют поликлиники
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Автолюбители торопятся получить справки по старым правилам

В улан-удэнских поликлиниках выстроились огромные очереди из водителей. Автолюбители спешат оформить медицинские документы для водительского удостоверения по старым правилам. С этим и связан ажиотаж.

Видео снято в городской поликлинике №6. На кадрах видны огромные очереди. Люди вплотную стоят не только в коридорах, но и на лестнице медучреждения.




С 22 ноября вводятся новые правила. Согласно приказу минздрава, обязательным становится химико-токсикологическое исследование мочи на наркотики и анализ крови на CDT. То есть, водителям придётся сдавать ещё два дополнительных анализа: на признаки наркомании и на диагностирование хронического алкоголизма. При этом стоимость этих анализов увеличится в разы – от нынешних нескольких сотен рублей до почти 6 тысяч. 

Подобная картина наблюдается не только в Улан-Удэ, но и в других городах России. Людям по несколько часов приходится ждать очереди, чтобы сдать анализы. Водители ждут своей очереди даже на улице. Издание «Ярославль. Онлайн» пишет, что места в очереди даже продавали.

В Москве пожилые водители жалуются, что у них нету денег на анализы. «Больше 4 тысяч. Откуда у меня такие деньги? Я пенсионер. Пенсия 14 тысяч. Наркоманы не пойдут сюда. Они все равно где-то её приобретут», передаёт слова пожилого водителя сайт «Вести.Ru».

Водители Татарстана шутят, что дождаться своей очереди «здоровья не хватит». Люди переживают, что им придётся провести в поликлинике едва ли не весь день. «Ёшкин кот, до 8 вечера будем стоять», «До ужина успеем ли?», цитировало «БИЗНЕС Online» водителей в очередях. 
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