Улан-удэнские водители штурмуют поликлиники

В улан-удэнских поликлиниках выстроились огромные очереди из водителей. Автолюбители спешат оформить медицинские документы для водительского удостоверения по старым правилам. С этим и связан ажиотаж.Видео снято в городской поликлинике №6. На кадрах видны огромные очереди. Люди вплотную стоят не только в коридорах, но и на лестнице медучреждения.С 22 ноября вводятся новые правила. Согласно приказу минздрава, обязательным становится химико-токсикологическое исследование мочи на наркотики и анализ крови на CDT. То есть, водителям придётся сдавать ещё два дополнительных анализа: на признаки наркомании и на диагностирование хронического алкоголизма. При этом стоимость этих анализов увеличится в разы – от нынешних нескольких сотен рублей до почти 6 тысяч.Подобная картина наблюдается не только в Улан-Удэ, но и в других городах России. Людям по несколько часов приходится ждать очереди, чтобы сдать анализы. Водители ждут своей очереди даже на улице. Издание «Ярославль. Онлайн» пишет, что места в очереди даже продавали.В Москве пожилые водители жалуются, что у них нету денег на анализы. «Больше 4 тысяч. Откуда у меня такие деньги? Я пенсионер. Пенсия 14 тысяч. Наркоманы не пойдут сюда. Они все равно где-то её приобретут», передаёт слова пожилого водителя сайт «Вести.Ru».Водители Татарстана шутят, что дождаться своей очереди «здоровья не хватит». Люди переживают, что им придётся провести в поликлинике едва ли не весь день. «Ёшкин кот, до 8 вечера будем стоять», «До ужина успеем ли?», цитировало «БИЗНЕС Online» водителей в очередях.