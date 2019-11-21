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В Бурятии скончалась врач, боровшаяся с раком

В Бурятии скончалась врач, боровшаяся с раком
Общество, 
Жители Бурятии вспоминают, что Туяна Батомункоева была врачом от бога

Накануне стало известно, что акушер-гинеколог Туяна Батомункоева, боровшаяся с тяжёлой болезнью более 1,5 лет, ушла из жизни.

- С прискорбием сообщаем: сегодня не стало нашей горячо любимой Туяны! К сожалению, болезнь оказалась сильнее, хотя Туяна боролась с нею до последних дней. Благодаря вам и вашей помощи, она прошла этот тяжёлый путь лечения, не падала духом и продолжала стойко держаться до конца. Пусть она останется в наших сердцах такой же невероятно красивой, искренней, открытой, доброй... Помолитесь за неё. Спасибо, что были с нами! Спасибо всем за участие, за неравнодушие, берегите себя и родных, берегите своё здоровье! – написали вчера в группе для сбора средств на лечение Туяны Батомункоевой.

В январе 2018 года женщине поставили диагноз – рак печени. После окончательного заключения она стала обращаться в российские онкологические медучреждения. Однако центры ей отказали, приняла Туяну Батомункоеву клиника в Южной Корее. Лечение в другом государстве оказалось дорогостоящим, и был объявлен сбор средств. Тогда жители Бурятии, в том числе её благодарные пациенты, коллеги, знакомые – начали перечислять деньги.

Сейчас жители республики выражают соболезнование семье Туяны Батомункоевой в соцсетях:

«Я до сих пор не верю. Так надеялась, что она поправится. Слезы на глазах весь день как узнала»
«Мои соболезнования»
«Соболезнуем»
«Очень жаль. Светлый человек была Туяна! Врач от Бога. Царствие небесное и пусть земля ей будет пухом. А родным - здоровья и терпения, искреннее соболезнование».
смерть врачи некролог
 
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