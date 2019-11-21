Борцы Бурятии примут участие в международном турнире на Кавказе

Сейчас они находятся в Северной Осетии на сборах перед соревнованиями



Сборная команда республики Бурятия участвует в сборах в городе Владикавказ перед международным турниром по вольной борьбе «Аланы-2019», который пройдёт 7 и 8 декабря. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».



Главным тренером команды РБ стал Цыбик Максаров. В составе сборной республики на турнир следующие спортсмены:



Весовая категория 57 кг

Жаргал Дамдинов

Алдар Бальжинимаев

Тамир Гармаев



Весовая категория 61 кг

Александр Богомоев

Булат Баясхалонов



Весовая категория 65 кг

Даши Шарастепанов

Булат Батоев

Эрдэм Будажанаев

Биликто Хайдапов

Юлиан Гергенов (за Иркутскую область)



Весовая категория 70 кг

Евгений Жербаев

Алексей Боровицкий



Весовая категория 74 кг

Арсалан Будажапов



Весовая категория 79 кг

Алексей Сабидаев



Весовая категория 92 кг

Алексей Анищик



Весовая категория 125 кг

Балдан Цыжипов

