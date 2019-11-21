 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Ноября

20 Ноября

Популярное

В Улан-Удэ за год высадили рекордное число саженцев

В Улан-Удэ за год высадили рекордное число саженцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зеленее стали парки, скверы и газоны

В Улан-Удэ в течение года было высажено 43 902 саженцев и деревьев. Это рекордный показатель, сообщает администрация города.

Работы по посадке растений велись весной и осенью в рамках проекта «Зелёный город».

Зеленее стали парки, скверы и газоны - на этих территориях высадили 15 248 саженцев деревьев и кустарников, из которых 20 процентов пришлось на гору Батарейная. Там появились роза парковая, абрикос, курильский чай, сирень, ель.

Групповые посадки растений велись практически во всех скверах города: сквер им. Сенчихина, сквер семейного отдыха, сквер Пограничников, сквер Кристальный, и других. На магистральных улицах города - Терешковой, Жуковского, Лимонова, Ботанической высадили саженцы тополей, яблонь и акации.

В этом году приоритетным направлением при озеленении стало восстановление и ремонт живой изгороди. Это защищает от выхлопных газов, пыли и шума – растения высадили на улицах Боевая, Октябрьская, Смолина. Живую изгородь необходимо стричь, в среднем её стригут пять раз за сезон.

В этом году широкую практику получил метод высадки крупномерных деревьев. В среднем за смену пересаживается от 10 до 14 деревьев. Крупномеры в этом году высадили в парке им. Орешкова, Юбилейном, сквере Кристальный на Стеклозаводе, а также на улицах Кабанской, Иволгинской, Бабушкина.

- Уход за растениями на протяжении всего периода осуществляет МБУ «Городское лесничество». Они же проводят работы по замене сломанных, погибших саженцев. В целом, за текущий весенне-осенний период приживаемость саженцев составила 81 процентов - это хороший показатель для региона, - сообщает пресс-службе администрации города.

Также в этом году, помимо общественных территорий, деревья м кустарники сажали на территории предприятий всех форм собственности, учреждений образования и культуры, придомовых территориях. Весной было высажено 18 654 саженца, осенью 10 000 саженцев, они были заготовлены и доставлены силами республиканского агентства лесного хозяйства.
саженцы деревьев озеленение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии скончалась врач, боровшаяся с раком
В Бурятии скончалась врач, боровшаяся с раком
Общество, 21.11.2019
Жители Бурятии вспоминают, что Туяна Батомункоева была врачом от бога
В Бурятии завершились отборы на «Эвенкийский нимнгакан-2019»
В Бурятии завершились отборы на «Эвенкийский нимнгакан-2019»
Общество, 21.11.2019
Последний отборочный тур состоялся в Баунтовском районе
В Улан-Удэ за год высадили рекордное число саженцев
В Улан-Удэ за год высадили рекордное число саженцев
Общество, 21.11.2019
Зеленее стали парки, скверы и газоны
В Бурятии собирают данные о недоступных для инвалидов зданиях
В Бурятии собирают данные о недоступных для инвалидов зданиях
Общество, 21.11.2019
Жителям Бурятии могут сообщить о недоступности зданий для маломобильных групп населения
Военные отразили нападение «террористов» в Бурятии
Военные отразили нападение «террористов» в Бурятии
Общество, 21.11.2019
На тренировке применялись холостые боеприпасы, взрыв-пакеты и дымы
В Бурятии школьники и их родителей обратились к водителям
В Бурятии школьники и их родителей обратились к водителям
Общество, 21.11.2019
Профилактическая акция прошла в Кабанском районе
Бурятскую группу «Хама Угы» покажут на федеральном канале в новогоднюю ночь
Бурятскую группу «Хама Угы» покажут на федеральном канале в новогоднюю ночь
Общество, 21.11.2019
Улан-удэнские музыканты снялись в новогодней программе
В Улан-Удэ мамы смогут посетить музеи бесплатно
В Улан-Удэ мамы смогут посетить музеи бесплатно
Общество, 21.11.2019
Акция приурочена ко Дню матери  
В Тулунже в Улан-Удэ появилась новая двухэтажная амбулатория
В Тулунже в Улан-Удэ появилась новая двухэтажная амбулатория
Общество, 21.11.2019
Офис врача общей практики начнёт принимать первых пациентов в начале декабря
У Бичурского района Бурятии появился автоклуб
У Бичурского района Бурятии появился автоклуб
Общество, 21.11.2019
Презентация автоклуба прошла на площади Советов
В Бурятии построят дуган для священных одежд Соодой ламы
В Бурятии построят дуган для священных одежд Соодой ламы
Общество, 21.11.2019
В этом году впервые все желающие смогут получить благословение реликвий великого йогина
Жителя Бурятии осудили за выращивание мака
Жителя Бурятии осудили за выращивание мака
Общество, 21.11.2019
Мужчина получил условный срок

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^