В Улан-Удэ за год высадили рекордное число саженцев

Зеленее стали парки, скверы и газоны



В Улан-Удэ в течение года было высажено 43 902 саженцев и деревьев. Это рекордный показатель, сообщает администрация города.



Работы по посадке растений велись весной и осенью в рамках проекта «Зелёный город».



Зеленее стали парки, скверы и газоны - на этих территориях высадили 15 248 саженцев деревьев и кустарников, из которых 20 процентов пришлось на гору Батарейная. Там появились роза парковая, абрикос, курильский чай, сирень, ель.



Групповые посадки растений велись практически во всех скверах города: сквер им. Сенчихина, сквер семейного отдыха, сквер Пограничников, сквер Кристальный, и других. На магистральных улицах города - Терешковой, Жуковского, Лимонова, Ботанической высадили саженцы тополей, яблонь и акации.



В этом году приоритетным направлением при озеленении стало восстановление и ремонт живой изгороди. Это защищает от выхлопных газов, пыли и шума – растения высадили на улицах Боевая, Октябрьская, Смолина. Живую изгородь необходимо стричь, в среднем её стригут пять раз за сезон.



В этом году широкую практику получил метод высадки крупномерных деревьев. В среднем за смену пересаживается от 10 до 14 деревьев. Крупномеры в этом году высадили в парке им. Орешкова, Юбилейном, сквере Кристальный на Стеклозаводе, а также на улицах Кабанской, Иволгинской, Бабушкина.



- Уход за растениями на протяжении всего периода осуществляет МБУ «Городское лесничество». Они же проводят работы по замене сломанных, погибших саженцев. В целом, за текущий весенне-осенний период приживаемость саженцев составила 81 процентов - это хороший показатель для региона, - сообщает пресс-службе администрации города.



Также в этом году, помимо общественных территорий, деревья м кустарники сажали на территории предприятий всех форм собственности, учреждений образования и культуры, придомовых территориях. Весной было высажено 18 654 саженца, осенью 10 000 саженцев, они были заготовлены и доставлены силами республиканского агентства лесного хозяйства.

