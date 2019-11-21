 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Ноября

20 Ноября

Популярное

В Бурятии завершились отборы на «Эвенкийский нимнгакан-2019»

В Бурятии завершились отборы на «Эвенкийский нимнгакан-2019»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Последний отборочный тур состоялся в Баунтовском районе

Третий и заключительный отборочный тур на IV межрегиональный фестиваль-конкурс «Эвенкийский нимнгакан-2019» состоялся 19 ноября на сцене районного Дома культуры в посёлке Багдарин. Участвовало четыре творческих коллектива: два взрослых и два детских. Организаторами выступили государственный центр эвенкийской культуры «Арун» и отдел культуры администрации Баунтовского района.

Первое место взяла танцевально-вокальная группа «Биракан» из села Россошино. Их постановка «Би бэюмимни одянав» (обряд посвящения в охотники) будет представлена 30 ноября в Улан-Удэ на сцене Бурятского театра драмы. Второе место взял детский коллектив «Хосинкан» от Центра дополнительного образования детей и эвенкийских народных ремесел. Он представил сказку «Гасдадун хороли» («Лебедь и глухарь»). Третье место – у театральной группы «Северное сияние» из села Усть-Джилинда за сказку «Гаголи-да» («Лебедь и ворона»).

Спецприз - у детского объединения «Северни оневур» центра дополнительного образования детей и эвенкийских народных ремесел – за мультфильм «Хомоты тадук улгуки» («Медведь и бурундук»). Постановка была «неформатной», требуется игра актёров, живое исполнение на эвенкийском языке.

«Эвенкийский нимнгакан» – традиционный республиканский и межрегиональный фестиваль-конкурс драматических мини-постановок на эвенкийском языке по мотивам легенд и сказок. Заключительный этап пройдёт 30 ноября на сцене Бурдрама, сообщает пресс-служба минкультуры республики.
эвенки минкультуры РБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии скончалась врач, боровшаяся с раком
В Бурятии скончалась врач, боровшаяся с раком
Общество, 21.11.2019
Жители Бурятии вспоминают, что Туяна Батомункоева была врачом от бога
В Бурятии завершились отборы на «Эвенкийский нимнгакан-2019»
В Бурятии завершились отборы на «Эвенкийский нимнгакан-2019»
Общество, 21.11.2019
Последний отборочный тур состоялся в Баунтовском районе
В Улан-Удэ за год высадили рекордное число саженцев
В Улан-Удэ за год высадили рекордное число саженцев
Общество, 21.11.2019
Зеленее стали парки, скверы и газоны
В Бурятии собирают данные о недоступных для инвалидов зданиях
В Бурятии собирают данные о недоступных для инвалидов зданиях
Общество, 21.11.2019
Жителям Бурятии могут сообщить о недоступности зданий для маломобильных групп населения
Военные отразили нападение «террористов» в Бурятии
Военные отразили нападение «террористов» в Бурятии
Общество, 21.11.2019
На тренировке применялись холостые боеприпасы, взрыв-пакеты и дымы
В Бурятии школьники и их родителей обратились к водителям
В Бурятии школьники и их родителей обратились к водителям
Общество, 21.11.2019
Профилактическая акция прошла в Кабанском районе
Бурятскую группу «Хама Угы» покажут на федеральном канале в новогоднюю ночь
Бурятскую группу «Хама Угы» покажут на федеральном канале в новогоднюю ночь
Общество, 21.11.2019
Улан-удэнские музыканты снялись в новогодней программе
В Улан-Удэ мамы смогут посетить музеи бесплатно
В Улан-Удэ мамы смогут посетить музеи бесплатно
Общество, 21.11.2019
Акция приурочена ко Дню матери  
В Тулунже в Улан-Удэ появилась новая двухэтажная амбулатория
В Тулунже в Улан-Удэ появилась новая двухэтажная амбулатория
Общество, 21.11.2019
Офис врача общей практики начнёт принимать первых пациентов в начале декабря
У Бичурского района Бурятии появился автоклуб
У Бичурского района Бурятии появился автоклуб
Общество, 21.11.2019
Презентация автоклуба прошла на площади Советов
В Бурятии построят дуган для священных одежд Соодой ламы
В Бурятии построят дуган для священных одежд Соодой ламы
Общество, 21.11.2019
В этом году впервые все желающие смогут получить благословение реликвий великого йогина
Жителя Бурятии осудили за выращивание мака
Жителя Бурятии осудили за выращивание мака
Общество, 21.11.2019
Мужчина получил условный срок

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^