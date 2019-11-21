Последний отборочный тур состоялся в Баунтовском районе
Третий и заключительный отборочный тур на IV межрегиональный фестиваль-конкурс «Эвенкийский нимнгакан-2019» состоялся 19 ноября на сцене районного Дома культуры в посёлке Багдарин. Участвовало четыре творческих коллектива: два взрослых и два детских. Организаторами выступили государственный центр эвенкийской культуры «Арун» и отдел культуры администрации Баунтовского района.
Первое место взяла танцевально-вокальная группа «Биракан» из села Россошино. Их постановка «Би бэюмимни одянав» (обряд посвящения в охотники) будет представлена 30 ноября в Улан-Удэ на сцене Бурятского театра драмы. Второе место взял детский коллектив «Хосинкан» от Центра дополнительного образования детей и эвенкийских народных ремесел. Он представил сказку «Гасдадун хороли» («Лебедь и глухарь»). Третье место – у театральной группы «Северное сияние» из села Усть-Джилинда за сказку «Гаголи-да» («Лебедь и ворона»).
Спецприз - у детского объединения «Северни оневур» центра дополнительного образования детей и эвенкийских народных ремесел – за мультфильм «Хомоты тадук улгуки» («Медведь и бурундук»). Постановка была «неформатной», требуется игра актёров, живое исполнение на эвенкийском языке.
«Эвенкийский нимнгакан» – традиционный республиканский и межрегиональный фестиваль-конкурс драматических мини-постановок на эвенкийском языке по мотивам легенд и сказок. Заключительный этап пройдёт 30 ноября на сцене Бурдрама, сообщает пресс-служба минкультуры республики.
В Бурятии завершились отборы на «Эвенкийский нимнгакан-2019»
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