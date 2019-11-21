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В Бурятии собирают данные о недоступных для инвалидов зданиях

В Бурятии собирают данные о недоступных для инвалидов зданиях
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям Бурятии могут сообщить о недоступности зданий для маломобильных групп населения

В Бурятии создано 263 комиссии поселенческого уровня и две комиссии в городских округах, которые рассматривают заявления граждан по приспособлению жилых помещений для маломобильных групп населения.

По поручению главы Алексея Цыденова минстрой Бурятии разработал и направил в ресурсоснабжающие организации республики рекомендации по приспособлению зданий и помещений предприятий, предоставляющих населению коммунальные и бытовые услуги. Минстрой проводит мониторинг мероприятий, проводимых ресурсоснабжающими организациями, и ежеквартально направляет отчётные материалы в минсоцзащиты.

Граждане могут самостоятельно сообщить о недоступности жилых зданий, организаций социальной направленности и общественных мест по горячей линии Минстроя по телефону: 8 (3012)213738 или по адресу: ул. Ленина, 24, каб. 421. Также обращения от населения принимает Госстройжилнадзор по ул. Красноармейская, 35, каб. 204б с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, пт. с 8.30 до 16.30, либо на электронную почту по адресу info@rsgsn.govrb.ru или по телефону: 8 (3012) 460786.


По информации правительства Бурятии
инвалиды
 
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