Военные отразили нападение «террористов» в Бурятии

На тренировке применялись холостые боеприпасы, взрыв-пакеты и дымы



В Бурятии с военными материально-технического обеспечения состоялась тренировка подразделения противодействия терроризму. По сценарию, условные террористы напали на контрольно-пропускной пункт и готовились к проникновению на другие военные объекты, расположенные на территории соединения.



Тем временем группа противодействия терроризму была поднята по тревоге и выдвинулась к отражению нападения в районе КПП.



В ходе проведения тренировки завязался учебный бой, личный состав отработал практические действия по блокированию и ликвидации условных террористов, умение действовать и принимать решения в экстренной обстановке.



Для военных подразделений блокирования и усиления были применены различные вводные с целью отработки порядка действий при отражении попыток проникновения «террористов» на военные объекты.



- Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, применялось значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, взрыв-пакетов и дымов. Подобные тренировки проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений по противодействию терроризму, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

