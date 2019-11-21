В Бурятии школьники и их родителей обратились к водителям

Профилактическая акция прошла в Кабанском районе
Автоинспекторы совместно с советом отцов и юными инспекторами движения Кабанской школы провели акцию «Безопасное детство».
Они вышли на улицы села, чтобы призвать водителей соблюдать правила дорожного движения: использовать детские автокресла при перевозке юных пассажиров, снижать скорость вблизи образовательных учреждений и игровых площадок, быть внимательными при проезде пешеходных переходов.
Кроме того, участники акции обращали внимание автомобилистов на важность ношения детьми световозвращателей. Они призвали водителей приобрести фликеры для их ребятишек и проконтролировать их использование.
Каждому автомобилисту была вручена тематическая памятка.
Родительская общественность Кабанска намерена проводить такие мероприятия регулярно. По мнению родителей, безопасность детей на дороге – одна из главных задач взрослых, и решать её нужно консолидировано, сообщает УГИБДД по Бурятии.
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