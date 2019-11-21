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В Тулунже в Улан-Удэ появилась новая двухэтажная амбулатория

В Тулунже в Улан-Удэ появилась новая двухэтажная амбулатория
Общество,  Фото:правительство Бурятии
Офис врача общей практики начнёт принимать первых пациентов в начале декабря

В микрорайоне Тулунжа, где проживает более 4,8 тысячи улан-удэнцев, приобретено и отремонтировано здание под размещение офиса врача общей практики.

Старая амбулатория располагалась в деревянном доме площадью 62 кв м. В нем не было централизованного водоснабжения, теплоснабжения и канализации. Даже воду персонал носил от ближайшей водоколонки. Тесные и неприспособленные помещения не позволяли организовать дневной стационар, в том числе для беременных женщин, организовать приёмы узких специалистов для взрослых и детей.


В рамках «единой» дальневосточной субсидии 31 млн рублей направлено на покупку и реконструкцию двухэтажного здания площадью 457 кв м. Здесь будут вести приём три врача, работать процедурный и прививочный кабинеты, дневной стационар, доврачебный кабинет со смотровым кабинетом, кабинет функциональной диагностики и другие необходимые помещения, в том числе и для маломобильных групп населения. Офис врача общей практики начнёт принимать первых пациентов в начале декабря.

- Планируемая мощность медицинского учреждения - 67 посещений в смену. Это необходимая и своевременная мера, так как микрорайон активно застраивается, и растёт население. На территории Тулунжи сегодня проживают почти 5 тысяч человек, в том числе 1155 детей, - рассказал замминистра здравоохранения Бурятии Батор Будаев.

Открытие учреждения позволит увеличить выявляемость заболеваний на разных стадиях, активизировать профилактическую работу и обучение пациентов методам самоконтроля.

Также по «дальневосточной» субсидии в Бурятии в 2019 году строится офис врача общей практики в селе Романовка Баунтовского района, приобретено помещение для размещения ФАП в селе Тапхар Иволгинского района, отремонтирована Селенгинская центральная районная больница, проводится капремонт Городской больницы №4, здания участковой больницы в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района и двух корпусов Республиканской больницы им. Н.А. Семашко, сообщили в пресс-службе правительства республики.
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