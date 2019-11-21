Инцидент произошёл этим летом
Житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретение, перевозке, хранении и ношение боеприпасов, угрозе убийством и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина с 2013 года мужчина незаконно хранил в подвале своего дома четыре ручные осколочные гранаты. В июне 2019 года во время ссоры с бывшей женой злоумышленник выдернул чеку гранаты и стал угрожать убийством. Испугавшись, женщина забрала двоих детей и выбежала на улицу, после чего услышала хлопок. Также мужчина угрожал применением насилия прибывшим по вызову сотрудникам полиции.
Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Иволгинского района, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии осудили мужчину, угрожавшего жене и детям гранатой
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