Мужчина получил условный срок
37-летний житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии признан виновным в незаконном культивирование растения, содержащего наркотические средства.
Мужчина для приготовления наркотического средства для личного употребления на своём огороде посеял и вырастил 69 кустов мака. Незаконные действия сельчанина выявили полицейские, растения уничтожены.
- Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Джидинского района Бурятии виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.
Жителя Бурятии осудили за выращивание мака
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