Жителя Бурятии осудили за выращивание мака

Мужчина получил условный срок



37-летний житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии признан виновным в незаконном культивирование растения, содержащего наркотические средства.



Мужчина для приготовления наркотического средства для личного употребления на своём огороде посеял и вырастил 69 кустов мака. Незаконные действия сельчанина выявили полицейские, растения уничтожены.



- Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Джидинского района Бурятии виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор в законную силу не вступил.

