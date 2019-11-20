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В Кабанском районе Бурятии открылось «Казачье подворье»

В Кабанском районе Бурятии открылось «Казачье подворье»
Общество, 
ТОС представляет собой единый этнографический комплекс, состоящий из нескольких объектов

В минувшую пятницу в селе Нюки Кабанского района прошла презентация нового ТОСа «Казачье подворье».

- Буквально за несколько лет территория, прилегающая к сельскому дому культуры, заметно преобразилась. И в этом году для ознакомления туристов и гостей района с исконной казачьей культурой, бытом и традициями, благодаря усилиям инициативных жителей села, казачьего сообщества, администрации сельского поселения, появился новый ТОС, - сообщили в администрации Кабанского района.

ТОС представляет собой единый этнографический комплекс, состоящий из нескольких объектов, таких как: дворовые постройки, колодезный сруб, сторожевая вышка, и надела земли под посадку овощей и зелени.

- Все объекты в казачьем подворье сделаны под старину. Тосовцами уже придумана программа, по которой будут проходить экскурсии для гостей. Именно здесь, как отмечают организаторы, каждый сможет прочувствовать красоту старинной казачьей жизни, посмотреть предметы быта, - отмечают в администрации.

Сегодня в районе работают 145 организаций территориального общественного самоуправления. ТОСовцы активно решают вопросы благоустройства своих территорий, строят объекты инфраструктуры, занимаются воспитанием подрастающего поколения, возрождением духовных и культурных традиций, развитием физической культуры и спорта, создают клубы по интересам, занимаются благотворительностью.

казаки ТОС
 
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