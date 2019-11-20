В Бурятии полицейские напомнили школьникам о вреде алкоголя

В Бичурском районе прошла операция «Дети России-2019»
В Бичурском районе инспекторы ПДН в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2019» встретились со школьниками. Участие в мероприятиях приняли также подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учёте, и их родители.
Полицейские напомнили о вреде потребления наркотиков, курительных смесей, спиртосодержащей продукции. «Наркотические средства и алкоголь губят не только здоровье. Их потребление негативно влияет на все сферы жизни, будь то учёба или отношения с близкими. Кроме того, в состоянии опьянения человек не осознает последствий своих поступков и может совершить такие вещи, о которых в дальнейшем придется сожалеть», - отметили они.
Правоохранители подчеркнули, что совершение правонарушений и преступлений влечёт за собой административную и уголовную ответственность. А это, ко всему прочему, создаёт препятствие при дальнейшем трудоустройстве.
- Берегите свои мечты, цените здоровье, занимайтесь спортом или творчеством, читайте книги – это лучшее, что вы можете сделать для себя и своего будущего, - призвали ребят стражи правопорядка.
Родителям подростков сотрудники полиции рекомендовали уделять как можно больше внимания своим детям, интересоваться их увлечениями, быть в курсе их личной и общественной жизни, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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