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Иркутяне выбрали 17 проектов благоустройства города

Иркутяне выбрали 17 проектов благоустройства города
Общество,  Фото:pixabay.com
Подведены итоги голосования «Народных инициатив 2020»

В Иркутске подвели итоги голосования по проекту «Народные инициативы 2020», которое проходило очно во всех округах, а также онлайн на сайте администрации города с 12 по 15 ноября этого года. В нём приняли участие жители старше 14 лет, было заполнено более 38500 бюллетеней. Из 89 инициатив горожан победили 17 проектов.

- Преимущественно иркутяне предлагают благоустраивать парки и скверы, устанавливать детские и спортивные площадки. По результатам голосования в каждом округе определены проекты, которые будут реализованы в следующем году. Финансирование осуществляется из областного и городского бюджетов в равных пропорциях. Традиционно на эти цели городским округам выделяются равные суммы денежных средств. При этом одни проекты достаточно затратные, на реализацию других требуется меньше средств. Поэтому число победителей в каждом округе разное, – уточнил глава Октябрьского округа Владимир Преловский.

Что касается итогов голосования в Октябрьском округе, то для реализации были отобраны шесть проектов. На первом месте – обустройство сквера в районе дома №314 на улице Байкальской. Жители предлагают заменить существующие малые архитектурные формы, выполнить озеленение территории и архитектурную подсветку деревьев и кустарников, обустроить пространство для подвижных игр и танцев. Также в числе победителей проект по ремонту многофункциональной спортивной площадки средней школы №16 на улице Зверева, 16; благоустройство Солнечного Бульвара от улицы Байкальской, 320/2 до дома 330А; оснащение звуковым и осветительным оборудованием школы №26; обустройство сквера в районе дома №100 на улице Пискунова; а также обустройство сквера на пересечении улиц Пискунова и Красноярской.

В Правобережным округе победителями стали четыре проекта – обустройство универсальной спортивной площадки на территории лицея-интерната №1; устройство спортивной площадки в микрорайоне Падь Грязнуха; благоустройство территории в районе домов №№1, 3, 3а на улице Чехова и №4 на улице Володарского, которая будет называться «Поздороваться с Чеховым»; а также строительство зоны отдыха с устройством спортивной и детской площадок в микрорайоне Лесной на улице Дорогомиловской, 92-94.

В Свердловском округе горожане отдали свои предпочтения таким проектам, как «Спорт в Ерши» – установка многофункциональной спортивной и детской площадки в районе дома №162 микрорайона Ершовский; сквер «Молния» – создание зелёного оазиса на улице Помяловского, 28; «Сквер 75-летия Победы» – озеленение и благоустройство территории внутри жилой застройки на бульваре Рябикова, 2б; а также обустройство стелы при въезде в микрорайон Первомайский в районе дома 2/2 на улице Вампилова.

По результатам голосования жителей Ленинского округа, для реализации в 2020 году определены три масштабных проекта: выполнение благоустройства сквера между домами №212 на улице Баумана и №257 на улице Севастопольской; первый этап благоустройства парка «Комсомольский»; благоустройство сквера в районе домов №№ 227 и 229 на улице Розы Люксембург. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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