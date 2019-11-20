В Бурятии прочитают сутру восхваления Пандито Хамбо Ламы Сандэлэг Ванчикова

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Прочитают и восхваление божествам с просьбой защитить жителей от всего плохого



23 ноября в селе Ацула Селенгинского района Бурятии - на родине VII Пандито Хамбо Ламы Сандэлэг Ванчикова - пройдёт традиционный ежегодный хурал, а также спортивные состязания.



Ширээтэ ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России прочитают восхваление, сутру восхваления Пандито Хамбо Ламы Сандэлэг Ванчикова, написанную его ближайшим учеником и переведённую с тибетского на бурятский язык Пандито Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым.



Также здесь прочитают восхваление божествам с просьбой защитить местных жителей и всех, кто будет присутствовать на молебне, от всего плохого.



Седьмой Пандито Хамбо Лама Сандэлэг Ванчиков внёс большой вклад в развитие буддизма в Бурятии. Именно при нём был установлен особый порядок проведения ритуалов в дацанах. Его заслугой считают то, что в Бурятии и России распространилось учение и дуганы Калачакры.



После молебна пройдут спортивные соревнования по стрельбе из лука и национальной бурятской борьбе, сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.

