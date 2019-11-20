Забайкальского врача поздравили с 90-летием на работе

Общество, Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края

Вот уже 55 лет она работает неврологом в Балейской ЦРБ



В Забайкалье поздравления с 90-летием принимала доктор Софья Гарифуловна Сафиулина. Она встретила свой юбилей на рабочем месте – в центральной районной больнице города Балей.



Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края, Софья Гарифуловна имеет солидный стаж работы – 60 лет. Из них 55 лет она работает врачом-неврологом в Балейской ЦРБ.



Именинницу пришли поздравить с юбилеем представители администрации района и города Балей, совет ветеранов, коллеги. Ей вручили памятные подарки, медаль и удостоверение «Дети войны». Получила доктор и диплом победителя регионального профессионального конкурса «Лучший врач – 2019» в самой престижной номинации «За верность профессии».

