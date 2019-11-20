Вот уже 55 лет она работает неврологом в Балейской ЦРБ
В Забайкалье поздравления с 90-летием принимала доктор Софья Гарифуловна Сафиулина. Она встретила свой юбилей на рабочем месте – в центральной районной больнице города Балей.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края, Софья Гарифуловна имеет солидный стаж работы – 60 лет. Из них 55 лет она работает врачом-неврологом в Балейской ЦРБ.
Именинницу пришли поздравить с юбилеем представители администрации района и города Балей, совет ветеранов, коллеги. Ей вручили памятные подарки, медаль и удостоверение «Дети войны». Получила доктор и диплом победителя регионального профессионального конкурса «Лучший врач – 2019» в самой престижной номинации «За верность профессии».
Забайкальского врача поздравили с 90-летием на работе
Общество, Фото:
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