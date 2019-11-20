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В Бурятии первоклассников посвятили в пешеходы

В Бурятии первоклассников посвятили в пешеходы
Общество, 
Детям вручили почётные грамоты юных пешеходов, а также светоотражающие элементы

Сотрудники ГИБДД вместе с школьниками из отряда ЮИД посвятили в пешеходы юных участников дорожного движения Кабанской средней школы.

Ребята из отряда ЮИД рассказали первоклассникам о правилах безопасного перехода проезжей части, значении сигналов светофора. А также о таких важных помощниках, как световозвращатели, которые делают пешеходов более заметными на дороге в тёмное время суток, тем самым предостерегая от аварий.

Отметим, что на мероприятии присутствовали также родители школьников, которые наряду с детьми принимали участие в различных конкурсах на знание правил дорожного движения и, к слову, показали отличный результат.

По окончанию встречи всем первоклассникам были вручены почётные грамоты юных пешеходов, а также светоотражающие элементы, сообщает пресс-служба УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД школьники
 
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