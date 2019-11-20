Детям вручили почётные грамоты юных пешеходов, а также светоотражающие элементы
Сотрудники ГИБДД вместе с школьниками из отряда ЮИД посвятили в пешеходы юных участников дорожного движения Кабанской средней школы.
Ребята из отряда ЮИД рассказали первоклассникам о правилах безопасного перехода проезжей части, значении сигналов светофора. А также о таких важных помощниках, как световозвращатели, которые делают пешеходов более заметными на дороге в тёмное время суток, тем самым предостерегая от аварий.
Отметим, что на мероприятии присутствовали также родители школьников, которые наряду с детьми принимали участие в различных конкурсах на знание правил дорожного движения и, к слову, показали отличный результат.
По окончанию встречи всем первоклассникам были вручены почётные грамоты юных пешеходов, а также светоотражающие элементы, сообщает пресс-служба УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии первоклассников посвятили в пешеходы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Детям вручили почётные грамоты юных пешеходов, а также светоотражающие элементы
Педагог Дарима Цыренова пошла в десятку сильнейших в номинации «художественная»
Такой трактор используют при вспашке земли и прокладке борозд
На сегодня привито от гриппа и ОРВИ более 508 тысяч человек
Бывший сумоист опубликовал забавный пост в соцсети
В составе сборной России выступали три уроженца Бурятии
Участие в программе позволит повысить квалификацию или переобучиться
Бывшим спортсменам установили ежемесячные выплаты
Им стал капитан полиции Цырен Бадмажабэ
Изображение вертолёта наносят на стене авиатренажёрного комплекса
Прокуратура выявила ряд нарушений в лечебно-исправительном учреждении
Профилактические мероприятия проходят в школах, колледжах и трудовых коллективах
Финал республиканской лиги КВН состоится 21 ноября в Улан-Удэ
Короткометражку «На берегу древнего моря» снимали на Ольхоне
Отремонтированная спортивная школа «Золотой дракон» откроется уже в декабре